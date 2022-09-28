Skandal olay! Apple kullanıcılarına müstehcen ve ırkçı bildirimler gönderildi: İşte nedeni

Apple News (Apple Haberler), iOS 9 sistemiyle birlikte gelmişti. Kullanıcılar böylece teknoloji veya politika gibi alanlarda yayın yapan yayınlar ulaşabiliyor, haber makalelerini okuyabiliyor. Ancak Apple News'te geçtiğimiz akşam hacker'ların neden olduğu skandal bir olay yaşandı.

HACKER'LARDAN KULLANICILARA MÜSTEHCEN VE IRKÇI MESAJ!

Bir iş dünyası dergisi olan Fast Company'nin Apple News'te kanalı bulunuyor. Fakat Fast Company'nin yaptığı açıklamaya göre, derginin Fast Company'nin içerik yönetim sistemi (CMS) salı akşamı saldırıya uğradı. Bunun üzerine hacker'lar, kullanıcılara yaklaşık bir dakika arayla iki müstehcen ve ırkçı bildirim gönderdi. Şirket bildirimlerde yer alan mesajları "Çirkin ve Fast Company'nin içeriğine uygun değil" şeklinde niteledi.



(Fotoğraf kaynağı: Apple)

ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ, APPLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Şirket, platformlarında ve Apple News'te böyle iğrenç bir dil ortaya çıktığını ve kaldırılmadan önce bildirimleri gören herkesten özür dilediğini açıkladı.

Apple ise Apple News Twitter hesabından yaptığı konuyla ilgili açıklamada "Saldırıya uğrayan Fast Company tarafından inanılmaz derecede saldırgan bir bildirim gönderildi. Apple News, kanallarını devre dışı bıraktı." ifadelerini kullandı.

Bilgisayar korsanlarının Twitter içerik akışlarını ve YouTube kanallarını ele geçirdiğini, zaman zaman da internet sitelerinde bile isteye değişiklikler yaptıklarını gördük, ancak bir Apple News kanalını ele geçirip bildirim göndermeleri tarihte bir ilk olabilir.

