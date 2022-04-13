Büyük şok! Üretim durduruldu: iPhone'lar etkilenecek

Çin'deki Kovid-19 önlemleri artan vaka sayısı nedeniyle sıkı bir şekilde sürerken, Apple'ın üretim bandında sorunlar yaşandığı bildiriliyor. Apple bildiğiniz üzere Çin'de üretim ortakları vasıtasıyla iPhone üretimi de gerçekleştirmekte.

FABRİKADA ÜRETİMİ DURDURDU! APPLE'A ETKİSİ OLABİLİR

Japon Nikkei Asia'ya göre, iPhone üretimi gerçekleştiren Tayvanlı bir şirket olan Pegatron, Çin hükümetinin sıkı Kovid-19 önlemlerine uymak için Şanghay'daki iki ve Kunshan'daki bir fabrikasında üretimi durdurdu.

iPHONE ÜRETİMİ ETKİLENECEK

Haberde, Pegatron'un tüm iPhone'ların kabaca yüzde 20 ila yüzde 30'unu üretmekten sorumlu olduğu kaydediliyor. Bu yüzden söz konusu durdurmak kararının iPhone üretimine önemli bir etkisi olacağı düşünülüyor.

SADECE PEGATRON İLE DE SINIRLI DEĞİL

Pegatron, Nikkei Asia'ya verdiği demeçte ise müşterileri ve tedarikçileriyle yakın iletişim içinde olduğunu ve yakında üretime devam etmeyi umduğunu söyledi.

Aynı habere göre, MacBook üretiminde emeği olan Quanta da Şanghay'daki bir tesiste üretimini durdurmuş durumda.



