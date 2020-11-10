Büyük tehlike! İçme suyuna ve toprağa karışıyor

Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu, ilaç kirleticilerinin içme sularına kadar ulaşabileceğini vurgulayarak, "Çöpten sızan sıvılar yağmur sularına karışarak, göllere hatta içme sularımıza kadar gelebiliyor. Bu ilaçları kullanıyoruz ve idrar yoluyla vücudumuzdan atıyoruz. Atık sularla arıtma tesislerine gidiyor. Biz bunu doğrudan içme suyu olarak kullanmıyoruz ama arıtma tesislerinden de birçok bağ, bahçe bu sularla sulanıyor. Sulanan bu topraktan ve yağmur sularından tekrar bizim içme sularımıza kadar gelebiliyor. Ayrıca bizim yüzey sularında tespit ettiğimiz bir diğer madde kafein. Kafein insana ait kullanımı gösteren bir indikatör. Bu madde insanların kullanımıyla atılıyor. Kafein miktarına göre de aslında suya bir insan dışkısının karışmış olacağını tespit edebiliyoruz. Genelde bu çalışmayı yapanlar kafein miktarını da hesaplarlar" diye konuştu.

HORMONAL YAPIYI BOZARAK ÜREMEYİ ETKİLİYOR

Yüzey sularına ya da nehirlere karışan çok sayıda türden ilacın birleşimiyle toksik etki meydana geldiğinin altını çizen Doç. Dr. Dağlıoğlu, "Bu ilaçlar suda uzun süre kalabiliyorlar. Toprağa da karıştığı tespit edilmiş. Dolayısıyla bir ilacın etkisini belirlemek kolaydır ancak birden fazla ilacın birleşimiyle oluşturacağı toksik etkiyi belirlemek kolay değildir. İnsanlarda hormonal yapıyı bozması, üremeyi etkilemesi gibi birçok olumsuz etkisi var. Çoklu maddeler olduğu için bilmediğimiz etkileri de var. Bölgemizde kanalda yüzen çocuklar da bu sularda çok fazla zaman geçirip, içiyorlarsa bu maddelere maruz kalıyorlar. DNA kırıklarına, kansere neden olabilir, hormonlarını, büyüme aktivitelerini etkileyebilir. Bu durum onlar için de tehlikeli olabilir" dedi.

KUŞLAR, BALIKLAR İÇİN DE ZARARLI

Bu sulardan beslenen canlıların da tehlikede olduğunu dile getiren Dağlıoğlu, şöyle konuştu: "Ceyhan Nehri'nin aktığı Ceyhan havzasından bir örnek almıştık. O havza belli mevsimlerde kuşların göç ettiği ve konakladığı bir bölge olduğundan o suları kullanıyorlar. Kuşlar üzerinde de aynı etkiler oluyor. Büyümeleri ve üremeleri ile ilgili çok fazla olumsuz etkiler var. Balık için düşünürsek farmasötik maddelerin miktarı çok fazla değil, bunu akut olarak değil de her gün kronik olarak alıyorlar. O nedenle toplu balık ölümü olmaz ancak eğer bir tarım ilacıysa ya da endüstriyel bir atıksa o miktarlar suda çok yüksek olacağından toplu balık ölümlerine tabi ki neden olabilir. Farmasötik maddeler nedeniyle kronik olarak zehirlenirler."