Büyük Zafer’in 97'nci yıl dönümü

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Celal Doğan, KKTC Roma Temsilcisi Çimen Keskin ile İtalya Silahlı Kuvvetlerinden çok sayıda subay ile Roma'da görev yapan farklı ülkelerden askeri ataşeler ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Esenli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram mesajını okudu ve bir konuşma yaptı.

Esenli, "Kurtuluş Savaşı'nı kazandığımız dönemde karşılaştığımız zorluklar bugün de hafızamızda. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, bu mücadeleye giren on binlerce askerimizin ve halkımızın verdiği insan üstü mücadeleyle zaferle çıktık." diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayisinde İtalyan firmalarıyla yaptığı iş birliklerinin ve İtalya'nın Türkiye'ye sağladığı hava savunma desteğinin önemine vurgu yapan Büyükelçi Esenli, şunları kaydetti: