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  4. WhatsApp'ta sahte genç kız profili açıp, bu mesajı göndermişler! Akılalmaz olay, hepsi yakalandı

WhatsApp'ta sahte genç kız profili açıp, bu mesajı göndermişler! Akılalmaz olay, hepsi yakalandı

20.05.2024 19:50
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WhatsApp'ta sahte genç kız profili açarak vatandaşları dolandıran bir çete çökertildi. Sahte genç kız profili açarak "Numaranızı rehberime kaydetmişim, hatırlayamadım? Kimsiniz?" mesajı atarak vatandaşları tuzaklarına düşüren dolandırıcılar, 609 bin liralık vurguna imza attı.

WhatsApp'ta sahte genç kız profili açıp, bu mesajı göndermişler! Akılalmaz olay, hepsi yakalandı

Bursa'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, C.Y. (61), A.T. (25), Y.A. (36) ve M.U. (40) isimli şahısların toplam 609 bin lira dolandırılmasının ardından harekete geçti.

SAHTE GENÇ KIZ PROFİLİ AÇMIŞLAR

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı derinleştiren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların önce sahte genç kız profili açarak kurbanlarına 'Numaranızı rehberime kaydetmişim, hatırlayamadım? Kimsiniz?' şeklinde mesaj attığını belirledi. Çete üyelerinin daha sonra kendilerini genç kızın babası olarak tanıtıp telefondaki kişileri tehdit ettiği, başka bir çete üyesinin de kendilerini avukat, uzlaştırmacı ya da savcı olarak tanıttığı tespit edildi. Şüphelilerin mağdurları "Yaşı küçük kız çocuğuna cinsel istismar suçundan ceza alacaksın” yalanı ile korkuttukları ve böylece tuzaklarına düşürdükleri belirlendi. Yalanı sürdüren dolandırıcılık çetesi üyelerinin 4 kişiden 609 bin lira aldıkları öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Mersin, Şanlıurfa, Van, Bingöl, Hakkari, İstanbul, İzmir ve Antalya'da 11 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu ve sim kartı, 44 adet kredi ve hesap kartı, flash bellek, hafıza kartları, 1 adet silah şarjörü ile 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan çete üyelerinden 7'si Bursa'da adliyeye sevk edilirken, A.K. Hakkari'de, Y.B. ise Bingöl'de adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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