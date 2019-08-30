Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

SİVAS (AA) - Sivas'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon ve fener alayı düzenlendi.

Valilik ek binasında düzenlenen resepsiyona Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim ve Tugay Komutan Vekili Albay İlhan Erdoğan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü ve diğer davetliler katıldı.

Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle hazırlanan şarkının da seslendirildiği programda Vali Ayhan ve beraberindekiler pasta kesti.

Ayhan, burada yaptığı konuşmada, ülke için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini söyledi. Türk milletinin 97 yıl önce imkansızlık ve yokluk içerisinde dahi esareti kabul etmediğini vurgulayan Ayhan, "İşte 97 yıl öncede aynı anlayışla, aynı kararlılıkla ve aynı azimle yokluk içerisinde olan bir millet, imanı, itikadı, birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkenin tekrar Türk yurdu olduğunu ispat etti." dedi.

- Fener alayı düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen fener alayı ise Tren Garı önünde başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.