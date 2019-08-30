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Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 23:22 | Son Güncelleme

Kutlamalar kapsamında Maltepe'de fener alayı, Üsküdar Meydanı'nda Candan Erçetin konseri düzenlendi

İSTANBUL (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Maltepe ve Üsküdar'da etkinlikler düzenlendi.

Maltepe Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Maltepe Meydanı'na yürüdü. Bazı vatandaşlar ise ellerindeki bayraklarla evlerinden fener alayının geçişini izledi.

Fener alayının meydana gelmesiyle 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra müzik grubu Manga, meydanda kurulan sahnede konser verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Üsküdar Meydanı'nda Candan Erçetin konseri düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konseri, eşi Dilek İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile izledi.

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Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümüBüyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
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fener alayı konser maltepe Üsküdar

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