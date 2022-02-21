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  4. Büyükada’da su borusu patladı, metrelerce yükseğe fışkırdı! Saniye saniye böyle görüntülendi

Büyükada’da su borusu patladı, metrelerce yükseğe fışkırdı! Saniye saniye böyle görüntülendi

21.02.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükada’da İSKİ borusu patladı. Tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırırken, bazı daireler basınçlı su nedeniyle olumsuz etkilendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Büyükada Oltacı Sokak’ta geçtiğimiz gün öğle saatlerinde meydana geldi.

METRELERCE YÜKSEYE FIŞKIRDI

İddiaya göre, evinin suları kesik olan bir vatandaş, sokaktaki ana vanayı kaçak açmaya çalışınca İSKİ borusu patladı. Patlamanın etkisiyle tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle basınçlı su kesilirken, sokak üzerinde bulunan bazı daireler olumsuz etkilendi.

ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

İSKİ borusunun patlaması sonucu tazyikli suyun fışkırma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, basınçlı suyun metrelerce yükseldiği görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İSKİ
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