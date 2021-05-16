HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Büyükada Rum Yetimhanesi her an çökebilir

Büyükada Rum Yetimhanesi her an çökebilir

16.05.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük ahşap yapısı olma özelliğini taşıyan ve 57 yıldır kurtarılmayı bekleyen Büyükada Rum Yetimhanesi'nin 7 ay önce ilk adımı atılan restorasyonu aradan geçen süreye rağmen başlamadı. Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nce 50 yıl sonra mülkiyeti geri alınan yetimhanenin çatısı ile zemininde çökmeler yaşanıyor. Tarihi binanın her an yerle bir olma ihtimali olduğu için, bahçesine dahi izinsiz girilemiyor.

Büyükada Rum Yetimhanesi her an çökebilir

Fransız Alexander Vallaury tarafından 1898'de inşa edilen "Prinkipo Palas" oteli, ruhsat verilmemesi üzerine 1900'lerin başında bir Rum tarafından satın alınarak, yetimhane olarak kullanılması şartıyla Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne bağışlandı. Tarihi yapı, 1964'te kapısına kilit vurulana kadar yaklaşık yaklaşık 6 bin Rum yetime yuva oldu. 57 yıl önce kaderine terk edilen Büyükada Rum Yetimhanesi, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

RESTORASYON İÇİN 7 AY ÖNCE KOLLAR SIVANDI

İstanbul Rum Ortodoks Patrikliği, Türkiye'den iadesini istediği yetimhanenin tapusunu 2010 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı ile geri aldı. 50 yıl sonra yeniden mülkiyet hakkını kazanan patrikhane, tarihi yapının restorasyonu için kolları sıvadı. Aynı zamanda yetimhanenin çizim rölevesini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki BİMTAŞ drone ve lazer tarama gibi uzaktan algılama metotları kullanarak hazıladı. Ancak aradan 7 ay geçmesine rağmen tarihi yapıyla ilgili restorasyon çalışmaları başlamadı.

3

ÇATI VE ZEMİNDE ÇÖKMELER YAŞANIYOR

Büyükada Rum Yetimhanesi, adanın en yüksek yerinde yer alırken, özellikle kış aylarındaki olumsuz hava koşulları, binadaki tahribatı artıyor. Yetimhanenin çatı kısmında çökmeler yaşanıyor. Yok olmanın eşiğine gelen yetimhanenin zemininde de çökmeler oluştu.

Çökme riskine karşı yetimhanenin bahçesine patrikhanenin izni olmadan kimse alınmıyor. Adayı ziyaret edenler demir tellerin arkasından tarihi yapıyı fotoğraflıyor.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İsyan etti: 100 bin TL istiyorlar İsyan etti: 100 bin TL istiyorlar
Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdırTürkiye gereken her adımı atmaya hazırdır
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanma sona eriyor! Normalleşme nasıl olacak? İşte ayrıntılar

Tam kapanma sona eriyor! Normalleşme nasıl olacak? İşte ayrıntılar

Pişman oldu! 'Evli barklı keşke hatırlatmasaydık'

Pişman oldu! 'Evli barklı keşke hatırlatmasaydık'

Acı haber! Şampiyonluk maçının stresine dayanamadı

Acı haber! Şampiyonluk maçının stresine dayanamadı

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

Şoke eden iddia! Biriyle tatil yaparken diğeriyle...

Şoke eden iddia! Biriyle tatil yaparken diğeriyle...

65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için yeni karar

65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için yeni karar

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.