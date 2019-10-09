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Büyükada'daki toplantıya ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 11:21 | Son Güncelleme

Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 4 sanık ve avukatları katıldı.

Bir önceki celse dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderildiğini hatırlatan cumhuriyet savcısı, dosyanın içeriği ve evrakların fazlalığı nedeniyle incelenmesinin uzun sürdüğünü belirterek, mütalaa için ek süre talep etti.

Sanık avukatları da "derhal beraat" kararı verilmesini, aksi takdirde mütalaanın hazırlanması için kısa bir süre verilmesini ve dosyanın bir an önce karara bağlanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için ek süre vererek eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 27 Kasım'a erteledi.

- İddianameden

Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin hazırlanan iddianamede, Ali Ghravi, Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, İlknur Üstün, Muhammet Şeyhmus Özbekli, Nalan Erkem, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner, Taner Kılıç ile Veli Acu, "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, Taner Kılıç hakkında, "silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, diğer sanıklar hakkında ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, Kılıç'ın Büyükada'daki toplantıyı organize ettiği ancak FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı gerekçesiyle İzmir'de gözaltına alınınca toplantıya katılamadığı ifade ediliyor.

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büyükada dava toplantı

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