Büyükada'daki toplantıya ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 4 sanık ve avukatları katıldı.

Bir önceki celse dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderildiğini hatırlatan cumhuriyet savcısı, dosyanın içeriği ve evrakların fazlalığı nedeniyle incelenmesinin uzun sürdüğünü belirterek, mütalaa için ek süre talep etti.

Sanık avukatları da "derhal beraat" kararı verilmesini, aksi takdirde mütalaanın hazırlanması için kısa bir süre verilmesini ve dosyanın bir an önce karara bağlanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için ek süre vererek eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 27 Kasım'a erteledi.

- İddianameden

Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin hazırlanan iddianamede, Ali Ghravi, Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, İlknur Üstün, Muhammet Şeyhmus Özbekli, Nalan Erkem, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner, Taner Kılıç ile Veli Acu, "sanık" sıfatıyla yer alıyor.