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  4. Büyükçekmece'de hafriyat kamyonu doktora çarptı! Korkunç ölüm kamerada

Büyükçekmece'de hafriyat kamyonu doktora çarptı! Korkunç ölüm kamerada

08.10.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda yaptığı kaza sonrası, tutanak tutan doktor İbrahim Eskitütüncü'ye hafriyat kamyonu çarptı. Eskitütüncü, olay yerinde yaşamını yitirirken, kaza anı hafriyat kamyonunun kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.40 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler'deki bir hastanede doktorluk yapan İbrahim Eskitütüncü, otomobiliyle maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından tutanak doldurmak için aracından inen doktora, hafriyat kamyonu çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Eskitütüncü'nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Doktorun cansız bedeni savcı incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

KAZA ANI KAMYONUN KAMERASINDA

Yaşanan feci kaza ise hafriyat kamyonunun kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere Eskitütüncü'nün yola çıkması ve kamyonun çarptığı anlar yansıdı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Büyükçekmece
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