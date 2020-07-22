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Büyükçekmece’de kadın cinayeti! Eşini uykusunda boğarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 21:16 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de bir kişi, iki çocuğunun annesi olan 8 yıllık eşini uyuduğu sırada boğarak öldürdü. Olayın ardından polis ekiplerine teslim olan cani koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Büyükçekmece’de kadın cinayeti! Eşini uykusunda boğarak öldürdü

Olay, dün gece saatlerinde Büyükçekmece Piroğlu Sokak’ta bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Ü.Ö. isimli şahıs, dün akşam saatlerinde kıskançlık krizine girerek iki çocuğunun annesi 8 yıllık eşi Bahar Ö. ile tartışmaya başladı. Kısa süren tartışmanın ardından çift yatak odasına giderek uyudu.

8 YILLIK EŞİNİ UYKUSUNDA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Gecenin ilerleyen saatlerinde Ü.Ö. eşini uykusunda boğarak öldürdü. Olayın ardından Ü.Ö., bacanağını arayarak olayı anlattı. Kan donduran olayı duyan bacanağı ise durumu polise bildirdi.

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TUTUKLANDI

Bacanağının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise Bahar Ö.’ye müdahale etmeye çalıştı. Yapılan çalışmanın ardından sağlık ekipleri Bahar Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cani koca Ü.Ö. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan Ü.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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