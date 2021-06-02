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  4. Büyükçekmece'de kartı ATM'ye sıkışan kişi çılgına döndü

Büyükçekmece'de kartı ATM'ye sıkışan kişi çılgına döndü

02.06.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece’de kartı bankanın ATM’sine sıkışan ve alkollü olduğu söylenen şahıs öfkesini ATM’yi taşlayarak çıkardı. Şahıs, polis tarafından yakalanırken yaşanan anlar hem ATM’nin güvenlik kamerasına hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi’nde bulunan bir banka şubesinin önünde yaşandı.

İddiaya göre kartı ATM’ye sıkışan alkollü genç öfkesini yine ATM’den çıkardı. Genç adam eline aldığı kaldırım taşları ile ATM’yi parçaladı. Olay yerine ihbar üzerine gelen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, genci gözaltına aldı. İfadesinin ardından gencin serbest bırakılırken hakkında kamu malına zarar vermekten dava açılacağı öğrenildi. Sabah saatlerinde ATM’ye işlem için gelen vatandaşlar ise ATM çalışmadığı için mağdur oldu.

Olayı duyan çevredeki bir esnaf yaşananları anlatarak, “Sabah kalktığımızda 07.00 gibiydi ATM’nin kırık olduğunu gördük. Yerde taşlar falan vardı onları gördük” dedi.

ATM’ye sabah işlem yapmaya gelen bir vatandaş ise “Ben geldim kredi kartı ödemesi yapmak için ATM çalışmadı. Oradaki bir görevli ise ‘amca burayı kırmışlar çalışmıyor’ dedi. Ben mağdur oldum beklemek durumundayım” diye konuştu.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan anlar ise hem ATM’nin güvenlik kamerasına hem de bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gencin elindeki taşla öfkeli bir şekilde ATM’ye zarar verdiği görülüyor.

(İHA)

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