HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Büyükçekmece'de Mısırlı iş insanının lüks villasında yangın: 2 yaralı

Büyükçekmece'de Mısırlı iş insanının lüks villasında yangın: 2 yaralı

29.03.2021 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de bir sitede bulunan Mısırlı iş insanına ait 3 katlı lüks villanın 3'üncü katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalınca balkondan yere atlayan Mısırlı iş insanı ile yanındaki kadın yaralandı. Yangın söndürülürken yaralılar hastaneye götürüldü.

Büyükçekmece'de Mısırlı iş insanının lüks villasında yangın: 2 yaralı

Yangın, saat 17.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içindeki 3 katlı lüks villada çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangında villanın sahibi Mısırlı Ahmet Omar ile yanındaki Irina Rodenkov mahsur kaldı.

BALKONDAN ATLAYARAK YARALANDILAR

Alevlerin yükselmesiyle paniğe kapılan Omar ve Rodenkov, balkondan atlayarak yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Hafif yaralanan Omar ile Rodenkov sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

(DHA)

39329a8a41f331152109a9f7a6ad4354 (1)

e5356248eed55bf8a986f03eeff28554 (1)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu
Sahte hesaplar açıp başkalarının cinsel fotoğraflarını paylaşan kadın gözlem altına alındıSahte hesaplar açıp başkalarının cinsel fotoğraflarını paylaşan kadın gözlem altına alındı
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

Sahte hesaplar açıp başkalarının cinsel fotoğraflarını paylaşan kadın gözlem altına alındı

Sahte hesaplar açıp başkalarının cinsel fotoğraflarını paylaşan kadın gözlem altına alındı

İncirlik’te havaya ateş eden çocuklar paniğe neden oldu

İncirlik’te panik anları: Çocuklar havaya ateş etti

Kahreden olay! Taş duvar üzerinde oturur halde ölü bulundu

Kahreden olay! Taş duvar üzerinde oturur halde ölü bulundu

Odun satıcısı görünümündeki kişilerce gasp edilen yaşlı kadın: 'Allah kimseye yaşatmasın'

Yaşlı kadını darp ettiler! 'Görsem yüzlerine tükürürdüm'

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Sokak ortasında tekme tokat dövdü

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Sokak ortasında tekme tokat dövdü

Suç makinesi yakalanınca oynamaya başladı! Boğazını kesmiş, çaldıklarını su kuyusuna saklamış

Yakalanınca oynamaya başlayan suç makinesi hayrete düşürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.