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Büyükçekmece'de yürekleri ağza getiren anlar! Küçük çocuk, trambolinde zıplarken halat koptu

20.05.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de küçük kızın parkta oyunu yürekleri ağza getirdi. Parkta kurulan seyyar oyun alanında küçük bir kızın trambolinde zıpladığı sırada mekanizmanın bağlı olduğu halat koptu. O anlar annesinin kamerasına yansırken çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Büyükçekmece'de yürekleri ağza getiren anlar! Küçük çocuk, trambolinde zıplarken halat koptu

Olay, geçtiğimiz günlerde Sinanoba Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, çocuğunu parktaki seyyar oyun alanında bulunan "zıp zıp" adındaki oyuncağa bindiren bir kadın, kızının videosunu çekmek istedi. Küçük kız trambolinde zıpladığı sırada mekanizmanın bağlı olduğu halat koptu.

O ANLARI ANNE CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Halatların kopması sonucu küçük kız üzerinde zıpladığı trambolinin üzerine düştü. Yürekleri ağza getiren olayda anne büyük bir şok yaşarken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan o anlar küçük kızın annesinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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(İHA)

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Büyükçekmece
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