Büyükçekmece'deki gizemli kazıda yeni detaylar! 2'si polis 9 şüpheli gözaltında... Aralarında eski milletvekili de var

İddiaya göre, Büyükçekmece’deki boş arazide yapılan kazı çalışmalarının, 2015'te çıkan bir kavgada Murat Kartal tarafında öldürüldüğü ileri sürülen uyuşturucu kaçakçısı Baybaşin ailesi fertlerinden Ömer Edip Fırat cinayetiyle ilgili olduğu öğrenildi. Boş arazide cesedi aranan Murat Kartal’ın kaybolması ile ilgili bir gizli tanığın ifadesinden yola çıkan savcılık, soruşturmayı derinleştirdi.

POLİS KİMLİĞİNİ KULLANDI

Edinilen bilgilere göre Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli Erdem Öntürk ve Fatih Erkut’un, 20 Ocak’ta Maltepe Zümrütevler Mahallesinden polis kimliğini kullanarak Murat Kartal’ı gözaltına aldı. Polisler, gözaltına aldıkları Murat Kartal’ı emniyete götürmek yerine, Şişli Çağlayan’daki özel bir hastanenin önünde buluştukları Baybaşin ailesine para karşılığı teslim etti.

ARALARINDA ESKİ MİLLETVEKİLİ DE VAR

Bu iddialar üzerine Erdem Öntürk ve Fatih Erkut adlı iki polis ve onları azmettirdiği öne sürülen uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Baybaşin ailesinin fertlerinden Yavuz Y., Mehmet Emin B., Habip B., Faysal G., Hasan A., 21. Dönem DSP Milletvekili Abdülsamet T. ve Tahsin C. isimli zanlılar gözaltına alındı. Ceset arama faaliyetleri sürerken, yakalanan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut'un yanısıra, Yavuz Y., Mehmet Emin B., Habip B., Faysal G. ve Hasan A. tutuklandı. Şüphelilerden Abdülsamet T. ve Tahsin C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(İHA)

