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Büyükçekmece'deki gizemli kazıda yeni detaylar! 2'si polis 9 şüpheli gözaltında... Aralarında eski milletvekili de var

03.02.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salı gününden bu yana Büyükçekmece’deki boş arazide aranan kişinin eski cinayet zanlısı Murat Kartal olduğu öğrenildi. Kayıp başvurusu üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı çalışma başlattı. Arazide uyuşturucu kaçakçısı Baybaşin ailesi tarafından öldürülen Murat Kartal'ın cesedini arayan ekipler, 2'si polis 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

İddiaya göre, Büyükçekmece’deki boş arazide yapılan kazı çalışmalarının, 2015'te çıkan bir kavgada Murat Kartal tarafında öldürüldüğü ileri sürülen uyuşturucu kaçakçısı Baybaşin ailesi fertlerinden Ömer Edip Fırat cinayetiyle ilgili olduğu öğrenildi. Boş arazide cesedi aranan Murat Kartal’ın kaybolması ile ilgili bir gizli tanığın ifadesinden yola çıkan savcılık, soruşturmayı derinleştirdi.

POLİS KİMLİĞİNİ KULLANDI

Edinilen bilgilere göre Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli Erdem Öntürk ve Fatih Erkut’un, 20 Ocak’ta Maltepe Zümrütevler Mahallesinden polis kimliğini kullanarak Murat Kartal’ı gözaltına aldı. Polisler, gözaltına aldıkları Murat Kartal’ı emniyete götürmek yerine, Şişli Çağlayan’daki özel bir hastanenin önünde buluştukları Baybaşin ailesine para karşılığı teslim etti.

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ARALARINDA ESKİ MİLLETVEKİLİ DE VAR

Bu iddialar üzerine Erdem Öntürk ve Fatih Erkut adlı iki polis ve onları azmettirdiği öne sürülen uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Baybaşin ailesinin fertlerinden Yavuz Y., Mehmet Emin B., Habip B., Faysal G., Hasan A., 21. Dönem DSP Milletvekili Abdülsamet T. ve Tahsin C. isimli zanlılar gözaltına alındı. Ceset arama faaliyetleri sürerken, yakalanan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut'un yanısıra, Yavuz Y., Mehmet Emin B., Habip B., Faysal G. ve Hasan A. tutuklandı. Şüphelilerden Abdülsamet T. ve Tahsin C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece
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