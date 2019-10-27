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BÜYÜKÇEKMECE'DE MARKETTE SİLAHLI KAVGA

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 19:57 | Son Güncelleme

*Markette silahla bir kişiyi yaralayan şüpheliler polisten kaçarken kaza yaptı.

*Markette silahla bir kişiyi yaralayan şüpheliler polisten kaçarken kaza yaptı.

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
Büyükçekmece'de markette çıkan silahlı kavgada market sahibinin arkadaşı yaralandı. Karnından yaralanan kişi tedavi altına alınırken, otomobille polisten kaçan şüphelilerden kaza yaptı. Şüphelilerden biri kaçarken diğeri olayda kullanılan silahla yakalandı.
Olay Hürriyet Mahallesi, Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan markette meydana geldi. İddiaya göre market sahibi ile aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi saat 16.30 sıralarında otomobille markete geldi. Şüpheliler, iş yeri sahibi ile tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Şüphelilerden birinin silahla ateş açtı. Market sahibinin arkadaşı Samet S. karnından yaralandı. Şüpheliler geldikleri otomobile binerek, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Samet S. Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Karnından yaralanan Samet S. Tedavi altına alındı.
POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPAN ŞÜPHELİ SİLAHLA YAKALANDI
Marketteki güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelilerin kaçtıkları otomobili tespit etti. Markete yakın bir yerde plakası tespit edilen otomobili gören ekipler, şüphelilerin peşine düştü. Polislerden kaçan şüpheliler Fatih Caddesi'nde kaza yaptı. Otomobilden inen şüpheliler yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis şüphelilerden birini olayda kullanılan silahla yakalarken, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Silahla yakalanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği marketin çevresine şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemede marketin bazı camlarının açılan ateş sonucu kırıldığı görülürken marketin içerisinde ve dışarısında boş kovanlar bulundu.

Görüntü Dökümü:
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-Silahlı kavganın yaşandığı market
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Kaçan şüphelilerin peşine düşen ekip araçları
-Şüphelilerin kullandığı otomobil
-Genel ve detay görüntüler

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