Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımına başlandı

İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilen Büyükçekmece'de risk teşkil eden 2 binanın yıkımına başlandı.

Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 25 daireden oluşan 2 bina, risk taşıdığı gerekçesiyle kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükçekmece'de kentsel dönüşümün bütün hızıyla devam ettiğini söyledi.

Bunun birinci nedeninin belediye başkanlığının devam etmesi olduğunu aktaran Akgün, "1999'da İstanbul'da deprem gerçeğini gördükten sonra belediye başkanı olarak ilk işim Büyükçekmece'nin imar planlarını masaya yatırıp gerçekleri görüp ona göre de çalışma yapmak oldu." diye konuştu.

Akgün, toprak yapısını daha iyi tahlil ederek planlarını buna göre yaptıklarını dile getirdi.

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Bu nedenle Büyükçekmece'de yatay yapılaşmayı ısrarla devam ettirdiklerini vurgulayan Akgün, şöyle devam etti: