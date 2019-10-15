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Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 12:02 | Son Güncelleme

Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilen Büyükçekmece'de risk taşıyan 2 bina daha yıkılıyor - Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: - "Depreme yüzde 90 hazır ilçeyiz. 2 sene içerisinde depreme yüzde 100 hazır hale geleceğiz" - "Büyükçekmece'de 1999'dan bu yana devam eden kentsel dönüşüm tam gaz gidiyor. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlama konusunda kararlıyız"

İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilen Büyükçekmece'de risk teşkil eden 2 binanın yıkımına başlandı.

Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 25 daireden oluşan 2 bina, risk taşıdığı gerekçesiyle kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükçekmece'de kentsel dönüşümün bütün hızıyla devam ettiğini söyledi.

Bunun birinci nedeninin belediye başkanlığının devam etmesi olduğunu aktaran Akgün, "1999'da İstanbul'da deprem gerçeğini gördükten sonra belediye başkanı olarak ilk işim Büyükçekmece'nin imar planlarını masaya yatırıp gerçekleri görüp ona göre de çalışma yapmak oldu." diye konuştu.

Akgün, toprak yapısını daha iyi tahlil ederek planlarını buna göre yaptıklarını dile getirdi.

- "Depreme yüzde 90 hazır ilçeyiz"

Bu nedenle Büyükçekmece'de yatay yapılaşmayı ısrarla devam ettirdiklerini vurgulayan Akgün, şöyle devam etti:

"En az bugüne kadar bin 300'den fazla blok yıktık. Yaklaşık 15 bin civarında daire yenilendi ve yenilenmeye devam ediyor. Bunlar da Büyükçekmece'de beklenmekte olan büyük depremde hasar görecek veya ağır darbe alacak binalardı. Bunların yıkımını öne aldık. Depreme yüzde 90 hazır ilçeyiz. 2 sene içerisinde depreme yüzde 100 hazır hale geleceğiz. Yeni dönemde önümüzdeki kasım, aralık ayından itibaren planlarımz da devreye girmiş olacak. İlkbahardan itibaren Kumburgaz bölgesinde de plan çalışmamız bitmiş olacak."

Akgün, depremde kimsenin burnunun kanamaması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Büyükçekmece'de 1999'dan bu yana devam eden kentsel dönüşüm tam gaz gidiyor. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlama konusunda kararlıyız. Çünkü önümüzde büyük bir deprem var. Büyükçekmece olarak kararlılıkla depreme hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mal sahibi Mehmet Küçük de yıkılan binada 10 yıldır yöneticilik yaptığını anlattı. Küçük, kat sahiplerinin ortaklaşa verdiği kararla yöneticilik yaptığı binanın bugün yıkılmasına vesile olduğu için Akgün'e teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece deprem Kentsel Dönüşüm

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