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Büyükelçi ataması Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 02:05 | Son Güncelleme

Şaban Dişli, Hollanda nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı

Hollanda büyükelçiliğine atama yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Hollanda nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı.

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