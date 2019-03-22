HABER

Büyükelçi Göktaş Papa'ya güven mektubunu sundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 19:01 | Son Güncelleme

Büyükelçi Göktaş Papa'ya güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vatikan nezdinde tam yetkili ve olağanüstü büyükelçi olarak atadığı Lütfullah Göktaş, Katolik Kilisesinin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus tarafından öğle saatlerinde Vatikan'daki Papalık Sarayı'nda kabul edildi.

Göktaş'ın Papa'ya güven mektubunu sunduğu kabul, samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

Papa Franciscus, güven mektubunu teslim almasının akabinde, şahsi kütüphanesinin bulunduğu salona davet ettiği Büyükelçi Göktaş ile bir süre sohbet etti.

Yaklaşık 20 dakika süren baş başa görüşmede, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra Suriye'deki insanlık dramı, Kudüs ile ilgili son gelişmelere değinildi.

Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki ilişkilerin de gündeme geldiği görüşmede, din ile terörün birbiriyle bağdaştırılamayacağı, terörün ve aşırılığın her türüyle ortak mücadelenin önemi, her iki tarafın karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkileri geliştirmelerinin ön yargıların kalkmasına da katkı sağlayacağı üzerinde duruldu.

Büyükelçi Göktaş, daha sonra Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin tarafından da kabul edildi.

- Lütfullah Göktaş

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmasının akabinde Roma'da Vatikan'a bağlı yüksek öğrenim kurumlarından Papalık Gregorius Üniversitesinde dinler tarihi alanında yüksek lisans yapan Büyükelçi Göktaş, dinler ve kültürlerarası ilişkiler konusunda uzmanlığıyla tanınıyor.

Roma'da 2011 yılına kadar uzun süre gazetecilik yapan Göktaş, 2003-2011 tarihleri arasında Anadolu Ajansının İtalya Temsilcisi olarak da çalıştı. Şubat 2011'de Başbakanlık Basın Danışmanı olarak atanmasının ardından Türkiye'ye dönen Göktaş, 2011-2014 yıllarında Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde, basın danışmanlığı; Erdoğan'ın 2014'te Cumhurbaşkanı olmasının akabinde de Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı olarak görev yaptı.

İtalya Devlet Nişanı sahibi Göktaş, çeviri çalışmaları ile de tanınıyor. Filistinli şair Mahmud Derviş’in şiirlerinden birer seçki niteliğindeki Ölümü Seviyorlar Benim (Armoni, İstanbul 1988), Biz Kaybettik Aşk Da Kazanmadı (Kitabevi, İstanbul 2008) adlı çevirilerinin yanı sıra Necip Mahfuz'un Başkan'ın Öldürüldüğü Gün (Ağaç, İstanbul 1992), Salih El Kallab'ın Techirden İntifadaya: Ebu Cihad'ın Öyküsü (Belge, İstanbul 2007) adlı kitapları da Göktaş'ın Türkçe'ye kazandırdığı eserler arasında yer alıyor.

PARTNERHülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?Hülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?
Senegalli yolcunun şikayetçi olduğu taksici sağlık kontrolünden geçirildiSenegalli yolcunun şikayetçi olduğu taksici sağlık kontrolünden geçirildi
Down sendromlu çocuklar mektup dağıttıDown sendromlu çocuklar mektup dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lütfullah Göktaş Papa Franciscus' Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Vatikan

En Çok Okunan Haberler

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli Acıpayam'da bir deprem daha!

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Bakan Soylu duyurdu: 2 bin 500 kadın polis alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Son dakika: FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.