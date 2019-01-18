Büyükelçi Yörük, Türkiye'de ameliyat edilen Arnavut polisi kabul etti

TİRAN (AA) - Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü Ardi Veliu ile geçen kasım ayında düzenlenen protestoda yaralanan ve daha sonra Türkiye'de ameliyat edilen Arnavut polis memuru İna Nuka'yı kabul etti.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Nuka'ya acil şifa dileyen Yörük, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın talebi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına ait özel ambulans uçağın olaydan sadece birkaç saat sonra Tiran'a geldiğini ve yaralanan polis memurunu Türkiye'ye götürdüğünü anımsattı.

Polis memuru Nuka'nın sağlığına kavuştuğunu aktaran Yörük, Türk ve Arnavut halklarının ebedi dostluk ve kardeşlik ilişkisine sahip olduğunu vurguladı.

Yörük, bu ebedi dostluk ve kardeşliğin icabını yerine getirdiklerini dile getirerek, "Daha önce olduğu gibi bugün de gelecekte de Arnavut kardeşlerimizin zor zamanlarında yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü Veliu da yardımları için Türkiye'ye teşekkür ederek, Türkiye'de gerçekleştirilen ameliyatın çok başarı olduğunu ve polis memuru Nuka'nın elinin her geçen gün daha da iyileştiğini belirtti.