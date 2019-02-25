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Büyükelçiler Çıldır Gölü’nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 13:14 | Son Güncelleme

Türkiye´nin Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, beraberindeki Büyükelçilerle birlikte Ardahan´ı ziyaret ederek, tarihi ve turistik yerleri gezdiler.Türkiye´nin Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, beraberinde İtalya´nın Gürcistan Büyükelçisi Antonio Enrico ve eşi, Fransa´nın Gürcistan Büyükelçisi Pascal Meunier ve eşi, Letonya´nın Gürcistan Büyükelçisi Ingrida Levrence ve eşi, Avusturya´nın Gürcistan Büyükelçisi Arad Benkö ve eşi, AB Delegasyonu Gürcistan temsilcisi Carl Hartzell ve eşi ve ABD Elçisi Elizabeth Rood ile birlikte Ardahan´ı ziyaret etti.Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, eşi, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile birlikte Yanık Cami Anıtı, Kongre Binası, Ardahan Kalesi ve turistik yerleri gezen Büyükelçiler Çıldır Gölünde misafir edilerek bir süre görüşme gerçekleştirdiler.Büyükelçiler, Ardahan’da bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, gördükleri misafirperverlik ve yakın ilgi dolayısıyla Vali Mustafa Masatlı´ya teşekkür ettiler.Ardahan Valisi Mustafa Masatlı ise Büyükelçileri Ardahan’da misafir etmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu organizasyonu gerçekleştiren ülkemizin Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgana da teşekkür etti.

Büyükelçiler Çıldır Gölü’nde

Türkiye´nin Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, beraberindeki Büyükelçilerle birlikte Ardahan´ı ziyaret ederek, tarihi ve turistik yerleri gezdiler.
Türkiye´nin Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, beraberinde İtalya´nın Gürcistan Büyükelçisi Antonio Enrico ve eşi, Fransa´nın Gürcistan Büyükelçisi Pascal Meunier ve eşi, Letonya´nın Gürcistan Büyükelçisi Ingrida Levrence ve eşi, Avusturya´nın Gürcistan Büyükelçisi Arad Benkö ve eşi, AB Delegasyonu Gürcistan temsilcisi Carl Hartzell ve eşi ve ABD Elçisi Elizabeth Rood ile birlikte Ardahan´ı ziyaret etti.
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, eşi, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile birlikte Yanık Cami Anıtı, Kongre Binası, Ardahan Kalesi ve turistik yerleri gezen Büyükelçiler Çıldır Gölünde misafir edilerek bir süre görüşme gerçekleştirdiler.
Büyükelçiler, Ardahan’da bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, gördükleri misafirperverlik ve yakın ilgi dolayısıyla Vali Mustafa Masatlı´ya teşekkür ettiler.
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı ise Büyükelçileri Ardahan’da misafir etmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu organizasyonu gerçekleştiren ülkemizin Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgana da teşekkür etti.

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