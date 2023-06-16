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Büyükelçiliklere yeni atama! Dikkat çeken isimler var, Rauf Denktaş'ın torunu... Dışişleri Bakanı Fidan yeni görevleri tebliğ etti…

16.06.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı’na Hakan Fidan’ın gelmesi ile birlikte Büyükelçiliklere yeni atamalar gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanvu Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi. Paris Büyükelçiliğine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer atandı. İşte detaylar…

Büyükelçiliklere yeni atama! Dikkat çeken isimler var, Rauf Denktaş'ın torunu... Dışişleri Bakanı Fidan yeni görevleri tebliğ etti…

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ ederken, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği görevi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç'e verildi.

DENKTAŞ'IN TORUNU DA BÜYÜKELÇİ OLDU

KKTC'nin efsane liderlerinden Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş da Varşova Büyükelçisi oldu!

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, yeni görevleri tebliğ ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

2015'te Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak göreve başlayan, 2019'dan bugüne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Şubat 2022'den bu yana Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

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Fidan'ın tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri şu şekilde sıralandı:

"Paris Büyükelçiliğine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer, Varşova Büyükelçiliğine Rauf Alp Denktaş, Asuncion Büyükelçiliğine Yavuz Kül, Fas Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdindeki Daimi Temsilciliğe Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Nevzat Uyanık, Madrid Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci."

AA

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Anahtar Kelimeler:
atama Büyükelçi Hakan Fidan

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