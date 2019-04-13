HABER

Büyükşehir Belediyesi, Başkentte yaşanan hayvan zehirleme olayı soruşturmasına müdahil oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 10:27 | Son Güncelleme

Ankara’da 9 Nisan tarihinde 13 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesi ve yaralanması olayıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "Turgut Özal Mahallesi 2113.

Ankara’da 9 Nisan tarihinde 13 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesi ve yaralanması olayıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "Turgut Özal Mahallesi 2113. Cadde ile 2118. Cadde kesişiminde 09.04.2019 tarihinde 13 sokak köpeğinin zehirlenmek suretiyle öldürülmesi ve yaralanması olayı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatı doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bu soruşturmaya belediyemiz tarafından 12 Nisan 2019 tarihinde müdahil olmak üzere başvuru yapılmıştır. Yaşanan bu elim ve insanlık dışı fiiller nedeniyle mevzuatın idaremize vermiş olduğu görev ve yetkiler çerçevesinde; gerek 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet gerekse Türk Ceza Kanunu kapsamında şüphelilerin cezalandırılması için yürütülen soruşturmanın ve açılacak davanın takipçisi olacağımızı, kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verdi.

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
Yük asansöründen düşen işçi yaralandıYük asansöründen düşen işçi yaralandı
Türkiye’yi karış karış gezip ekmek ve ekşi mayaların DNA’sını çıkarıyorlarTürkiye’yi karış karış gezip ekmek ve ekşi mayaların DNA’sını çıkarıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de köylüler buldu!

Hakkari'de köylüler buldu!

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü görevden alındı

Halit Karakoç görevden alındı!

Yeni başkanın teşekkür yemeğinden zehirlenen 71 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeni başkanın teşekkür yemeğinden zehirlenen 71 kişi hastaneye kaldırıldı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı muvazzaf subay alımı için ön başvurular başladı! Başvuru şartları neler?

Başvuru şartları belli oldu! İşte detaylar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.