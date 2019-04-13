Büyükşehir Belediyesi, Başkentte yaşanan hayvan zehirleme olayı soruşturmasına müdahil oldu

Ankara’da 9 Nisan tarihinde 13 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesi ve yaralanması olayıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "Turgut Özal Mahallesi 2113. Cadde ile 2118. Cadde kesişiminde 09.04.2019 tarihinde 13 sokak köpeğinin zehirlenmek suretiyle öldürülmesi ve yaralanması olayı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatı doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bu soruşturmaya belediyemiz tarafından 12 Nisan 2019 tarihinde müdahil olmak üzere başvuru yapılmıştır. Yaşanan bu elim ve insanlık dışı fiiller nedeniyle mevzuatın idaremize vermiş olduğu görev ve yetkiler çerçevesinde; gerek 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet gerekse Türk Ceza Kanunu kapsamında şüphelilerin cezalandırılması için yürütülen soruşturmanın ve açılacak davanın takipçisi olacağımızı, kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verdi.

