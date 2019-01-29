Büyükşehir binasına ateş açan şahıs tutuklandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye binasına silahla ateş eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi binası yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K. (50) isimli şahıs, belediyenin otoparkına gelerek binaya 5 el ateş etti. Kurşunlardan birkaçı belediye binasının makam katındaki pencerelere isabet etti. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, intihar edeceğini söyleyen H.K., polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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