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Büyükşehirden üzüm üreticinin yüzünü güldürecek hizmet

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 15:40 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan ilçesinin Doğan Mahallesi’ni ziyaret ederek üzüm üreticileri ile bir araya geldi.

Büyükşehirden üzüm üreticinin yüzünü güldürecek hizmet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan ilçesinin Doğan Mahallesi’ni ziyaret ederek üzüm üreticileri ile bir araya geldi. Üzüm üreticileri, bölgedeki çiftçilerin büyük bir ihtiyacı olan kantar yapımı için Başkan Zolan’a teşekkür etti.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan ilçesinin Doğan Mahallesi’ni ziyaret ederek, üzüm üreticileri ile bir araya geldi. Üzüm Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim ve üyelerinin eşlik ettiği ziyarette Başkan Osman Zolan, bir süre vatandaşlarla sohbet ederek dertlerini dinledi. Başta üzüm yetiştiricileri olmak üzere çiftçiler, Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Doğan Mahallesi’ne kazandırdığı kantar için Başkan Zolan’a teşekkür etti. Vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Zolan ise Büyükşehir Belediyesinin her zaman üreticinin yanında olduğunu söyledi.

"Gece gündüz çalışmaya devam"
Başkan Osman Zolan, açılan kantar ile önemli bir ihtiyacın karşılandığını kaydederek şöyle konuştu:
“Vatandaşlarımızın ihtiyacını, taleplerini karşılamak için aynı azim ve heyecanla gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Üzüm üreticilerimiz başta olmak üzere hemşehrilerimizin önemli bir ihtiyacını karşıladığımız için mutluyuz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçimize desteğimiz sürecek. Hayırlı, uğurlu olsun."
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgedeki üreticinin ihtiyacı olan kantar yapılmasının kendilerini son derece memnun ettiğini belirten Üzüm Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ise çiftçiye verdikleri destek ve çalışmalardan dolayı Başkan Zolan’a teşekkür edip bu yılın mahsulü olan üzümlerden de ikram etti.

Büyükşehirden üzüm üreticinin yüzünü güldürecek hizmet

Büyükşehirden üzüm üreticinin yüzünü güldürecek hizmet

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