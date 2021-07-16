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Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili şoke eden iddia! 'Kazara cinayet' kurbanı mı oldular?

16.07.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Karatay ilçesinde, Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen'in 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısı, 25'e çıktı. Büşükşen çiftinin saldırıdan kurtulan ve gözaltına alınan kızları Büşra Büyükşen ve 2 kadın şüpheli, yeniden sağlık kontrolünden geçirildi. Büyükşen çiftinin komşusundan alacağı olan kişilerin, adresi karıştırıp yanlışlıkla öldürebileceği ihtimali de göz önünde bulundurularak, 7 kişinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.

Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili şoke eden iddia! 'Kazara cinayet' kurbanı mı oldular?

Olay, 3 Eylül 2018’de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Saldırgan çiftin kızları Büşra Büyükşen'in (24) iddiasına göre, Büyükşen'e de tüfeğin dipçiğiyle vurdu. Büşra Büyükşen, komşularının otomobiline binip, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

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JASAT ÖZEL EKİP KURDU

Jandarmanın yaklaşık 3 yıldır yürüttüğü çalışmalarda, katil zanlısına ulaşılamadı. Çiftin çocuk doktoru oğlu Osman Büyükşen ise cinayetin aydınlatılabilmesi için sosyal medyada ve televizyon programlarına katılıp, anne ve babasının katilini aramaya başladı. Osman Büyükşen’in girişimlerinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı’nın talimatıyla Konya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde kurulan özel ekip, cinayeti çözmek için çalışma başlattı. Jandarmanın özel ekibi, İsmil Mahallesi’ndeki birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen, babası Muammer Büyükdoğrucan ve Mehmet Ali Dayanır’ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

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'KAZARA CİNAYET' İDDİASI

Soruşturma kapsamında; Büyükşen çiftinin komşusundan alacağı olan kişilerin, adresi karıştırıp, yanlışlıkla öldürebileceği ihtimali de göz önünde bulundurularak, bu iddia kapsamında 7 kişinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.

BÜŞRA'YA OLAY YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI

Saldırıdan kurtulduğunu önü süren Büşra Büyükşen de sorgulama kapsamında, keşif için olayın meydana geldiği eve getirildi. Büyükşen, olayın gerçekleşme halini, saldırganın eve girişini ve kendisinin yatak odasının camından nasıl atlayıp, kaçtığını anlattı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin olay günü, öncesi ve sonrasına ait HTS kayıtları ve WhatsApp görüşme dökümleri ile adreslerde ele geçirilen tüfekler incelendi.

1 KİŞİYE DAHA GÖZALTI

Yapılan çok yönlü sorgulamanın ardından bugün 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı, 25'e yükseldi. Büşra Büyükşen ve beraberindeki 2 kadın şüpheli ise 24 saat gözaltı süresi esası nedeniyle bugün yeniden sağlık kontrolünden geçirildi.

Büyükşen çifti cinayetinde ağabey- kardeş dahil 24 gözaltıBüyükşen çifti cinayetinde ağabey- kardeş dahil 24 gözaltı

DHA

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cinayet Konya Müge Anlı
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