Buz tutmuş araba camını saniyeler içerisinde çözüyor! Buzlu camları anında temizleyen yöntem

Kış aylarında araçlarına binecek kişilerin en büyük problemleri arasında bulunan camların buzlanması ciddi sorunlara sebep olabiliyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce camdaki buzlardan pratik bir şekilde kurtulması gerekiyor. Camdaki buzları açmak için oldukça etkili çözümler bulunuyor.

BUZLANMIŞ CAMI ÇÖZMEK İÇİN ÖNERİLER

Kolonya da buzlanan cam için kullanılan yöntemlerden biridir. Buzu çözmek için, temiz bir bezin üzerine kolonya dökün ve camı bu bezle silin. Kolonyayı doğrudan camla temas ettirmemeye özen gösterin. Kolonyanız yoksa, alkol de kullanabilirsiniz.

SİRKE

1 ölçek sirke ve 2 ölçek suyu bir sprey şişesine doldurun. Sirke ve suyu karıştırarak buzun üzerine sıkın ve camı temiz cam silme beziyle silin. Buzlar kısa sürede çözülecektir.

Tuz, karla mücadelede en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Cam silme bezinin içerisine 2 avuç tuz koyun ve camı hafif hareketlerle bastırmadan silin. Bu yöntem normalde camı çizmez ama dikkatli olmanız gerekir.

Buzlanma olduğu zamanlarda bir şişe oda sıcaklığında bekletilmiş su, işinizi görecektir. Buzun üzerine yavaş yavaş su döktüğünüzde, buzun çözülmeye başladığını görebilirsiniz. Bu esnada kaloriferi çalıştırmak ve cama vermek de işinizi kolaylaştırın. Buzu çıkarmak için, yumuşak uçlu fırçalardan yardım alabilirsiniz. Ancak bu yöntemi uygularken, kaynar veya çok sıcak su kullanmamaya özen gösterin. Çünkü sıcak su, camın çatlamasına yol açabilir.

