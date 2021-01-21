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Buzda kayan araç şarampole devrildi

21.01.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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Buzda kayan araç şarampole devrildi

Malkara’da buzlanma nedeniyle yoldan çıkan pikap, şarampole devrildi.

Malkara’da buzlanma nedeniyle yoldan çıkan pikap, şarampole devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, sabah saatlerinde Malkara yolu üzeri İshakça Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş yukarı Malkara istikametine seyreden S.Y. yönetimindeki 59 LD 767 plakalı pikap, buz tutan ve kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak, şarampole devrildi.
Kaza sonra sürücü S.Y. araçtan burnu bile kanamadan çıkarken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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