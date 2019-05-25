Buzdolabı alev aldı, 12 katlı bina tahliye edildi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)- ANTALYA'da, bir dairede buzdolabından yangın çıktı. Duman dolan 12 katlı apartman tahliye edilirken, itfaiyenin söndürme çalışmalarını gözyaşları için izleyen daire sahibi Zeliha Kapacıoğlu, fenalaştı.Yangın, dairede maddi hasara yol açtı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Uncalı Mahallesi 1327 Sokak'taki 12 katlı Selen Sitesi'nin 8'inci katındaki dairede çıktı. Avni ve Zeliha Kapacıoğlu çiftine ait dairede buzdolabının alev almasıyla başlayan yangın, bir anda büyüdü. Kapacıoğlu çifti hemen dışarı çıkarken, karşı komşuları Ali Seran, elektriği keserek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Çağrı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri aynı anda sevk edildi.

Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Apartmana duman dolması nedeniyle daireler tek tek tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda yangını kontrol altına alarak, söndürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını gözyaşları içinde izleyen Zeliha Kapacıoğlu, fenalaştı. Kapacıoğlu'na olay yerindeki sağlık ekipleri ambulansta müdahale edildi. Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana geldi.

