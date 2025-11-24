Buzdolabı nasıl yerleştirilmeli? Buzdolabını doğru yerleştirme sırası nedir?

Buzdolabının yanlış yerleştirilmesi ve temizlenmemesi nedeniyle pek çok gıdanın hızla bozulabileceği konusunda uyarı geldi.

İşte buzdolabı kullanımında dikkat edilmesi gereken altın kurallar:

SÜT ÜRÜNLERİ KAPAKTA DEĞİL, RAFLARDA SAKLANMALI

Süt, kefir ve yoğurt gibi hassas ürünlerin buzdolabı kapağına değil, orta raflara yerleştirilmesi öneriliyor. Çünkü kapak kısmı sık sık açılıp kapandığı için sıcaklık dalgalanması fazla oluyor ve bu durum ürünlerin daha çabuk bozulmasına yol açabilir. Açılan süt ve kefir gibi ürünlerin ise en geç üç gün içinde tüketilmesi tavsiye ediliyor.

ET VE TAVUK ÜRÜNLERİ EN ALT RRAFTA OLMALI

Çiğ et ve tavuk ürünleri, olası damlamalara karşı mutlaka en alt rafa konulmalı. Bu ürünlerde bakteri çoğalmasının çok hızlı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, özellikle tavuğun çok çabuk bozulduğunu vurguladı. Ayrıca daha önce pişirilmiş tavuğun tekrar ısıtılmasının gıda zehirlenmesine neden olabileceği konusunda uyarı geldi.

SEBZELERİ YIKAMADAN SAKLAYIN

Sebzeleri buzdolabına koymadan önce yıkamak yerine, tüketmeden hemen önce yıkamak daha doğru bir yöntem olarak gösteriliyor. Çünkü yıkanan sebzelerde nem oranı arttığı için bozulma süreci hızlanabilir.

DÜZENLİ TEMİZLİK BAKTERİ OLUŞUMUNU ENGELLİYOR

Uzmanlara göre buzdolabının iç yüzeyleri, çekmeceleri ve rafları düzenli olarak temizlenmeli. Nem ve dökülen gıda artıklarının, bakterilerin hızla çoğalması için zemin oluşturduğu ifade ediliyor. Bu nedenle buzdolabının sık sık temizlenmesi, gıda güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

BUZDOLABINI DOĞRU YERLEŞTİRME SIRALAMASI

1) En Üst Raf

Artan yemekler

Kahvaltılıklar (açılmış zeytin, peynir kapalı kutularda)

Hazır paketli ürünler

Yoğurt (kapağı kapalı şekilde)

2) Orta Raf

Süt, kefir ve süt ürünleri (kapağa değil rafa!)

Krema, kaymak

Yumurta (kapakta değil, kendi bölmesinde veya orta rafta)

Tatlılar, pudingler

3) En Alt Raf

Çiğ et, kıyma, balık

Çiğ tavuk (mutlaka kapalı kapta, damlama riskine karşı en alt raf)

Et ve tavuk ürünleri burada olmalı ki diğer gıdalara bulaşma olmasın.

4) Sebzelik Çekmecesi

Sebzeler (yıkamadan koyun, tüketmeden önce yıkayın)

Yeşillikler (havlu peçeteye sarılı halde daha uzun dayanır)

5) Meyvelik Çekmecesi

Elma, armut

Portakal, mandalina

Üzüm, muz (dolap dışında da saklanabilir ama dolaptaysa buraya)

6) Kapak Bölmesi (En Sıcak Yer)

Soslar (ketçap, mayonez, hardal)

Reçeller

Turşu

Gazlı içecekler

Su şişeleri

NOT: Süt, yumurta, peynir gibi hassas ürünler kapağa KONULMAMALI.