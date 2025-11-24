Buzdolabı nasıl yerleştirilmeli? Buzdolabını doğru yerleştirme sırası nedir?

Buzdolabının yanlış yerleştirilmesi ve temizlenmemesi nedeniyle pek çok gıdanın hızla bozulabileceği konusunda uyarı geldi.
İşte buzdolabı kullanımında dikkat edilmesi gereken altın kurallar:
Süt, kefir ve yoğurt gibi hassas ürünlerin buzdolabı kapağına değil, orta raflara yerleştirilmesi öneriliyor. Çünkü kapak kısmı sık sık açılıp kapandığı için sıcaklık dalgalanması fazla oluyor ve bu durum ürünlerin daha çabuk bozulmasına yol açabilir. Açılan süt ve kefir gibi ürünlerin ise en geç üç gün içinde tüketilmesi tavsiye ediliyor.
Çiğ et ve tavuk ürünleri, olası damlamalara karşı mutlaka en alt rafa konulmalı. Bu ürünlerde bakteri çoğalmasının çok hızlı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, özellikle tavuğun çok çabuk bozulduğunu vurguladı. Ayrıca daha önce pişirilmiş tavuğun tekrar ısıtılmasının gıda zehirlenmesine neden olabileceği konusunda uyarı geldi.
Sebzeleri buzdolabına koymadan önce yıkamak yerine, tüketmeden hemen önce yıkamak daha doğru bir yöntem olarak gösteriliyor. Çünkü yıkanan sebzelerde nem oranı arttığı için bozulma süreci hızlanabilir.
Uzmanlara göre buzdolabının iç yüzeyleri, çekmeceleri ve rafları düzenli olarak temizlenmeli. Nem ve dökülen gıda artıklarının, bakterilerin hızla çoğalması için zemin oluşturduğu ifade ediliyor. Bu nedenle buzdolabının sık sık temizlenmesi, gıda güvenliği açısından büyük önem taşıyor.
1) En Üst Raf
2) Orta Raf
3) En Alt Raf
Et ve tavuk ürünleri burada olmalı ki diğer gıdalara bulaşma olmasın.
4) Sebzelik Çekmecesi
5) Meyvelik Çekmecesi
6) Kapak Bölmesi (En Sıcak Yer)
NOT: Süt, yumurta, peynir gibi hassas ürünler kapağa KONULMAMALI.
Okuyucu Yorumları 0 yorum