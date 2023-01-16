Buzdolabına konulan bozuk para hayat kurtarıyor! Bu yöntemi hemen uygulayın

Son zamanlarda kış tatillerine olan ilgi giderek artıyor. Yarıyıl tatillerinin yaklaşması birçok ailenin kayak merkezlerine ve memleketlerine gitmesine olanak sunuyor. Uzun süreli olarak bir yere gidecekseniz ve buzluğunuzdaki yiyecekleri boşaltmak istemiyorsanız büyük riske giriyorsunuz. Aniden giden elektriklerde eriyen buzlar yiyeceklerinizin bozulmasına neden olabilir ve geldiğinizde tekrardan buz tutmuş yiyeceğin bozulduğunu fark etmeyebilirsiniz.

Bozulan yiyecekleri yemek sağlığımızı büyük ölçüde tehlikeye atıyor. Gıda zehirlenmelerine neden olan bozuk yiyeceklerden korunmanın oldukça basit bir yöntemi bulunuyor.

HAYAT KURTARAN BOZUK PARA YÖNTEMİ

Küçük bir plastik kap ya da karton bardak alın, kabınızın içini suyla doldurun ve donana kadar dondurucunuza koyun. Ardından, buzun yüzeyine herhangi bir madeni para koyup tekrar dondurucuya koyun.

Tatile gittiyseniz veya bir tür acil durum için evinizden tahliye edildiyseniz ve eve gelip elektriğin kesildiğine dair işaretler gördüyseniz, bu küçük madeni para sizi çok fazla stresten ve aynı zamanda hastalıktan da kurtarabilir. Aynı zamanda size çok fazla huzur sağlayabilir. Elbette, uzun bir süre elektrik kesildiğinde, hepimiz dondurucularımızdaki yiyeceklerin donmuş kalmasından endişe ederiz. Bu, özellikle bizim gibi her zaman iyi stoklanmış bir dondurucu bulundurmayı seviyorsanız geçerlidir.

ELEKTRİK KESİLDİYSE TÜM YİYECEKLERDEN KURTULUN

Evinizin elektriğinin kesildiğini düşündüğünüzde veya tam olarak emin değilseniz ve sadece bir kez daha kontrol etmek istiyorsanız, mutfağınıza gidin ve dondurucudaki bozuk paraya bakın! Madeni paranın hala buzun üzerinde durduğunu görürseniz, elektriğiniz kısa sürede geri geldi demek.

Bu durumda tehlike yok demektir. Madeni paranın kabın dibine düştüğünü gördüğünüzde, elektriğinizin bir süreliğine kesildiğini ve muhtemelen yiyeceğinizin çoğunun çözüldüğünü bilirsiniz. Bunu görürseniz, dondurucunuzdaki tüm yiyeceklerden kurtulun. (Karar)



