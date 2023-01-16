KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Buzdolabına konulan bozuk para hayat kurtarıyor! Bu yöntemi hemen uygulayın

Buzdolabına konulan bozuk para hayat kurtarıyor! Bu yöntemi hemen uygulayın

16.01.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hiç farkında olmadığımız ufak olaylar sağlığımızı büyük ölçüde tehlikeye atabiliyor. Ancak bizim bilincimiz dışında gerçekleşen bu olayların bazılarına önceden müdahale edebiliriz. Buzluğa konulan madeni paranın hayatımızı kurtarabileceğini biliyor muydunuz? İşte buzluğa konulan madeni paranın faydası...

Buzdolabına konulan bozuk para hayat kurtarıyor! Bu yöntemi hemen uygulayın

Son zamanlarda kış tatillerine olan ilgi giderek artıyor. Yarıyıl tatillerinin yaklaşması birçok ailenin kayak merkezlerine ve memleketlerine gitmesine olanak sunuyor. Uzun süreli olarak bir yere gidecekseniz ve buzluğunuzdaki yiyecekleri boşaltmak istemiyorsanız büyük riske giriyorsunuz. Aniden giden elektriklerde eriyen buzlar yiyeceklerinizin bozulmasına neden olabilir ve geldiğinizde tekrardan buz tutmuş yiyeceğin bozulduğunu fark etmeyebilirsiniz.

Ekran görüntüsü 2023-01-16 151401

Bozulan yiyecekleri yemek sağlığımızı büyük ölçüde tehlikeye atıyor. Gıda zehirlenmelerine neden olan bozuk yiyeceklerden korunmanın oldukça basit bir yöntemi bulunuyor.

HAYAT KURTARAN BOZUK PARA YÖNTEMİ

Küçük bir plastik kap ya da karton bardak alın, kabınızın içini suyla doldurun ve donana kadar dondurucunuza koyun. Ardından, buzun yüzeyine herhangi bir madeni para koyup tekrar dondurucuya koyun.

Ekran görüntüsü 2023-01-16 151411

Tatile gittiyseniz veya bir tür acil durum için evinizden tahliye edildiyseniz ve eve gelip elektriğin kesildiğine dair işaretler gördüyseniz, bu küçük madeni para sizi çok fazla stresten ve aynı zamanda hastalıktan da kurtarabilir. Aynı zamanda size çok fazla huzur sağlayabilir. Elbette, uzun bir süre elektrik kesildiğinde, hepimiz dondurucularımızdaki yiyeceklerin donmuş kalmasından endişe ederiz. Bu, özellikle bizim gibi her zaman iyi stoklanmış bir dondurucu bulundurmayı seviyorsanız geçerlidir.

ELEKTRİK KESİLDİYSE TÜM YİYECEKLERDEN KURTULUN

Ekran görüntüsü 2023-01-16 151528

Evinizin elektriğinin kesildiğini düşündüğünüzde veya tam olarak emin değilseniz ve sadece bir kez daha kontrol etmek istiyorsanız, mutfağınıza gidin ve dondurucudaki bozuk paraya bakın! Madeni paranın hala buzun üzerinde durduğunu görürseniz, elektriğiniz kısa sürede geri geldi demek.

Ekran görüntüsü 2023-01-16 151450

Bu durumda tehlike yok demektir. Madeni paranın kabın dibine düştüğünü gördüğünüzde, elektriğinizin bir süreliğine kesildiğini ve muhtemelen yiyeceğinizin çoğunun çözüldüğünü bilirsiniz. Bunu görürseniz, dondurucunuzdaki tüm yiyeceklerden kurtulun. (Karar)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın 11 ülkesinde şaşırtan "ideal" kadın görünümleriDünyanın 11 ülkesinde şaşırtan "ideal" kadın görünümleri
Göğüslerini doğal yolla anında büyüttü! Görenler şaştı kaldıGöğüslerini doğal yolla anında büyüttü! Görenler şaştı kaldı
Her evde var: Doğal botoks etkisi sağlıyor! Gençlik sırrı Her evde var: Doğal botoks etkisi sağlıyor! Gençlik sırrı
Anahtar Kelimeler:
elektrik kesintisi madeni para tatil buzdolabı bozuk para elektrik kesintileri hayat yarıyıl tatili yiyecek ayak

En Çok Okunan Haberler

Ağır sözler sonrası kanser olduğunu açıklayıp...

Ağır sözler sonrası kanser olduğunu açıklayıp...

Kocası temizlik yapıyor diye dolar buketi gönderdi! İçinden bakın ne çıktı

Kocası temizlik yapıyor diye dolar buketi gönderdi! İçinden bakın ne çıktı

Tesisatçıların herkesten sakladığı lavabo açma yöntemi

Tesisatçıların herkesten sakladığı lavabo açma yöntemi

Dünyanın 11 ülkesinde şaşırtan "ideal" kadın görünümleri

Dünyanın 11 ülkesinde şaşırtan "ideal" kadın görünümleri

Uzun süre toz almaya veda edin! Bu karışımla 10 gün toz yok

Uzun süre toz almaya veda edin! Bu karışımla 10 gün toz yok

En tehlikeli TikTok trendi! Daha güzel görünmek için kirpiğini...

En tehlikeli TikTok trendi! Daha güzel görünmek için kirpiğini...

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.