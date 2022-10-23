Buzdolabına koyacağınız bulaşık süngerinin etkilerine şaşıracaksınız! Cebinizi kurtaracak

Günlük hayatımızda kullandığımız çeşitli ürünlerin farklı kullanım alanlarını duyduğumuzda oldukça şaşırıyoruz. Bulaşık süngeri de bu şaşırtıcı ürünler arasında bulunuyor. Bulaşık süngerini buzdolabına koyunca olan etkisi duyanları şaşırtıyor. Bulaşık süngerinin meyve ve sebzelere öyle bir faydası var ki bu yöntemi neden daha önce duymamışım diyeceksiniz.

Bulaşık süngerinin faydalarına geçmeden önce muutfakta sıklıkla kullanılan bu ürünün temizliğine ekstra dikkat etmek gerektiğini belirtmek gerekiyor. Sürekli olarak suda kaldığı için temizlendiğini sandığımız süngerlerin içerisinde çok sayıda mikrop ve bakteri birikiyor. Bu sebeple bulaşık süngerinizi kirli olduğunu düşünmeseniz bile sık sık değiştirmelisiniz.

Sıklıkla bozulan meyve ve sebzeler sağlığımızı, yemeklerin lezzetini ve cebimizi olumsuz etkileyebiliyor. Birçok kişi buzdolabında sakladığı meyve ve sebzelerin çabucak bozulmasını şikayet ediyor. Siz de bu durumdan şikayetçiyseniz uygulamanız gereken işlem oldukça basit.

BUZDOLABINA SÜNGER KOYUN

İlk olarak buzdolabının sebzeliğini tamamen boşaltın. Ardından temiz bir bezle silin. Sonrasında içine 1 adet kullanılmamış bulaşık süngeri yerleştirin.

Şimdi sebzeliğe koyacağınız meyve ve sebzeleri yerleştirin. Sebzeliğe koyduğunuz süngerler oluşan nemi emecektir. Böylelikle sebzeler uzun süre bozulmadan tazeliğini koruyacaklar. Burada önemli olan nokta süngerleri 3 haftada bir düzenli olarak değiştirmeniz gerekiyor.

Ayrıca sebze ve meyveleri buzdolabına poşetle koyuyorsanız torbalara açacağınız birkaç delik sebze ve meyvelerin hava almasını sağlayacaktır. Bu da aldığınız taze meyve ve sebzelerin kısa sürede çürümesini önleyecektir.

