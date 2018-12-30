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Buzlanan yolda otomobil, şarampole devrildi: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 11:58 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi.

Buzlanan yolda otomobil, şarampole devrildi: 5 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Siverek- Diyarbakır yolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Emin Özgül'ün kullandığı 31 PT 372 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet Emin Özgül ile araçta bulunan Abdurrahman, Zeynep ve Türkan Özgül ile Şükriye Aslan yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.

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