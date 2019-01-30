Buzlu ve karlı yollarda kayıp düşmeyi hafife almayın

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yusuf Ziya Karaca, vatandaşların karlı ve buzlu yollarda nasıl yürümesi gerektiği konusunda önerilerde bulunarak, yanlış yürüme sebebiyle meydana gelen düşmeler sonucu ciddi sıkıntıların oluşabileceğini söyledi.

Konya Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yusuf Ziya Karaca, soğuk havaların etkisini artırmasıyla beraber oluşan karlı ve buzlu yollarda nasıl yürünmesi gerektiği konusunda bilgi verdi.

"Yürürken özellikle herkesin sık yaptığı yanlış, ellerimizi cebimize sokarak yürümek"

Son iki haftadır bölgenin ve yurdun genelinin yoğun kar yağışıyla karşı karşıya olduğunu belirten Op. Dr. Karaca, bu kar yağışı neticesinde hastanelerdeki ortopedi servislerinde düşmelere bağlı hastalıkların artmış durumda olduğunu dile getirdi. Bu konuyla ilgili olarak da vatandaşlara karlı, buzlu yollarda nasıl yürümeleri gerektiği konusunda biraz bilgi vermek istediğini kaydeden Op. Dr. Karaca, “Karlı, buzlu yollarda yürürken özellikle herkesin sık yaptığı yanlış ellerimizi cebimize sokarak yürümek. Bu denge kurmamızı, ağırlık merkezimizi ayarlamamızı engelleyen bir durum. Bu yüzden ellerimiz muhakkak ceplerimizin dışında ve normalden biraz daha yanlara doğru açık olmalı. Bu denge kurmamızı çok daha rahat sağlayacaktır. İkinci nokta, adımlarımızı normalden daha küçük atmamız gerekiyor. Ne kadar büyük adım atarsak denge kurma yeteneğimiz de azalıyor. O yüzden küçük adımlarla ellerimiz yanda hafif açık bir şekilde ve dizlerimizi biraz daha kırarak, çok dik adımlar atmadan, ağırlık merkezimizi yere yaklaştırarak düşmenin şiddetini azaltabiliriz” dedi.