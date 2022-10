C tipi cezaevi nedir, özellikleri nelerdir? C tipi cezaevi hangi suçları kapsar?

Cezaevi ya da diğer adıyla hapishane, hüküm giymiş olan kişilerin cezalarını çekmeleri için hapsedildikleri yerlere denir. Cezaevinde geçirilecek olan süre, suçun ağırlığına göre değişiklik gösterir. Cezaevleri hem mimari yapılarına hem de kapasite ve tesislerine göre sınıflandırılır. Bunlardan biri de C tipi cezaevidir.

C Tipi Cezaevi Nedir?

Cezaevleri mahkum kapasitesi ve aynı zamanda mahkumların birlikte kaldıkları kişi sayısına göre sınıflandırılır. Ayrıca oda boyutları, cezaevinin güvenlik tedbirleri ve cezaevinin sahip olduğu diğer olanaklar da cezaevlerinin sınıflandırılmasını sağlar. Bu sınıflandırmaya göre de cezaevinin tipi belirlenmiş olur.

C tipi cezaevleri 8 koğuş ve 4 disiplin hücresi bulunan cezaevleridir. C tipi cezaevlerinde de kadın ve çocuklar için ayrı bölümler ve aynı zamanda kütüphane ve konferans salonları bulunur. Bu tip cezaevlerinde banyo ve her koğuşun yan tarafında mutfak olarak kullanılabilen bir alan vardır.

C tipi cezaevi projeleri genel olarak 164 kişi kapasiteye sahip olacak şekilde yapılsa da gerektiğinde 300 kişiyi barındırabilen kapasiteye sahiptir. C tipi cezaevinde kimler yatar sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alır. C tipi cezaevine hangi suçtan girerler sorusuna ise hafif suçlardan dolayı hüküm giymiş mahkumlar girer cevabı verilir. Mahkeme tarafından verilen karar ile cezaevine giren suçlular, ceza süreleri boyunca cezaevlerinde kalırlar. Hüküm giyen kişiler işlemiş oldukları suçlara göre ceza alırlar.

C Tipi Cezaevi Hangi Suçları Kapsar?

C tipi cezaevleri, projesine göre toplam olarak 164 kişilik bir kapasiteye sahip olarak yapılsa da gerektiği zaman bu kapasite 300 kişiye kadar çıkarılabilir. Yani C tipi cezaevlerinde gerekirse 300 kişi barınabilir. Cezaevi tipleri işlenilen suçlara göre ayrılır. Her cezaevi tipinde yatan suçlular işlediği suça göre hüküm giyer. Ve yattığı cezaevi tipinde yatması gereken süre kadar yatar. Cezaevi tipleri harflere göre ayrılır. Yüksek güvenlikli olan cezaevleri ise üst düzey bir şekilde korunur ve tehlikeli olan suçlular bu cezaevlerinde yatarlar.