C vitamini faydaları nelerdir? C vitamini neye iyi gelir?

Vücudun ihtiyaç duyduğu mineraller ve vitaminler insan sağlığı açısından son derece önemlidir. Birçok vitamin doğada kendiliğinden yetişen sebzelerde, meyvelerde ve bitkilerde bulunur. Bazıları ise temin edilemediği durumlarda eczanelerde satılan takviyeler ile de alınabilir. Vitaminlerin yokluğu veya eksikliği, insan vücudunda deri rahatsızlıklarından diş hastalıklarına, iç organların yıpranmasından göz bozukluklarına kadar birçok probleme neden olabilir. C vitamini de insan sağlığı açısından önemli ve gerekli olan vitaminlerden biridir.
C vitamini, ısıya dayanıklılığı olmayan, suda eriyebilen son derece önemli bir antioksidandır. Bununla birlikte, bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkisi bulunan vitaminlerden biri de C vitaminidir. Vücutta yer alan hücreleri toparlar ve bağışıklık hücrelerinin artmasını sağlar.
Doğada çok sayıda bitkide, meyvede ve sebzede yer alan C vitamini bir takviye olarak eczanelerden de temin edilebilir. C vitamininin bulunduğu yiyecek ve içeceklerden bazıları ise şöyle sıralanır:
İnsan vücudu için son derece gerekli vitaminlerden biri olan C vitamini faydalarından bazıları ise şunlardır:
Diğer birçok vitaminin eksikliğinde olduğu gibi C vitamininin eksikliği de ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Hem iç hem de dış organların olumsuz olarak etkilendiği C vitamininin eksik olması durumunda şu gibi sorunlar yaşanabilir:
Aynı şekilde gerekenden daha fazla bir şekilde tüketilen C vitamini ya da yine gerekenden daha fazla bir şekilde tüketilen C vitamini içeren besin de yan etkilere neden olabilir. Olası yan etkilerin bazıları şunlardır:
Vücutta gereken C vitamini olmaz ise birçok hastalık görülebilir. Bu hastalıklar C vitamini eksikliği sonucu ortaya çıkar. Bir kişinin C vitamini eksikliği yaşayıp yaşamadığının anlaşılması için ise şu belirtilerin izlenmesi gerekir:
Suda eriyen ve vücutta depolanmayan C vitamini bu özellikleri ile her gün yenilenmesi gereken bir vitamindir. Vücutta depolanma özelliği bulunmaz ve ter ya da idrar gibi boşaltım yolları ile dışarı atılır. Bu yüzden her gün alınması gerekir. Günlük olarak alınması gereken dozlar ise kadınlarda ve erkeklerde farklılık gösterir.
Örnek olarak kadınlar için günlük alınması gereken C vitamini miktarı 75 mg olarak kabul edilmiştir. Erkekler için ise gerekli olan günlük C vitamini miktarı genel olarak 90 mg olmalıdır. En doğrusu doktor kontrolünde ve uzman bir doktora danışarak vitamin takviyesi kullanılması olacaktır.
Kişilerin bünyelerine, C vitamini eksikliklerine ve ihtiyaçlarına göre almaları gereken takviye C vitamini dozu ve miktarı doktor tarafından belirlenmeli ve kişiler tarafından doktorun vereceği tavsiyelere harfiyen uyulmalıdır.