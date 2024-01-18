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C vitamini faydaları nelerdir? C vitamini neye iyi gelir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
13.01.2024 05:20 | Son Güncelleme:
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Vitaminler doğada kendi kendine yetişebilme imkanı bulunan meyveler, sebzeler, bitkiler aracılığı ile temin edilebildiği gibi eczaneler aracılığıyla satılan ilaçlarda ve takviye ürünlerde de yer alır. Vitaminlerin, insan sağlığı için son derece önemli olduğu da bilinir. Her vitaminin ise vücudun düzenli çalışması için üstlendiği farklı görevleri vardır. Bazıları sinirler, bazıları enerji, bazıları ise kan için önemlidir.

C vitamini faydaları nelerdir? C vitamini neye iyi gelir?

Vücudun ihtiyaç duyduğu mineraller ve vitaminler insan sağlığı açısından son derece önemlidir. Birçok vitamin doğada kendiliğinden yetişen sebzelerde, meyvelerde ve bitkilerde bulunur. Bazıları ise temin edilemediği durumlarda eczanelerde satılan takviyeler ile de alınabilir. Vitaminlerin yokluğu veya eksikliği, insan vücudunda deri rahatsızlıklarından diş hastalıklarına, iç organların yıpranmasından göz bozukluklarına kadar birçok probleme neden olabilir. C vitamini de insan sağlığı açısından önemli ve gerekli olan vitaminlerden biridir.

C vitamini nedir?

C vitamini, ısıya dayanıklılığı olmayan, suda eriyebilen son derece önemli bir antioksidandır. Bununla birlikte, bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkisi bulunan vitaminlerden biri de C vitaminidir. Vücutta yer alan hücreleri toparlar ve bağışıklık hücrelerinin artmasını sağlar.

Doğada çok sayıda bitkide, meyvede ve sebzede yer alan C vitamini bir takviye olarak eczanelerden de temin edilebilir. C vitamininin bulunduğu yiyecek ve içeceklerden bazıları ise şöyle sıralanır:

  • Greyfurt
  • Mandalina
  • Portakal
  • Patates
  • Yeşil renkli sebzeler
  • Limon
  • Kırmızı biber
  • Domates suyu
  • Kırmızı lahana
  • Pişirilmiş brokoli
  • Kavun
  • Tatlı patates
  • Böğürtlen
  • Kuşburnu
  • Çilek
  • Kuşkonmaz
  • Asma yaprağı
  • Kivi
  • Lahana
  • Bezelye
  • Karnabahar

C vitamini faydaları nelerdir? C vitamini neye iyi gelir?

İnsan vücudu için son derece gerekli vitaminlerden biri olan C vitamini faydalarından bazıları ise şunlardır:

  • C vitamini, antioksidan özelliği ile bağışıklığı güçlendirir.
  • C vitamini, kan basıncını düşürmeye yardımcıdır.
  • C vitamini, vücudun demir emiliminin artmasını sağlar.
  • C vitamini, cilt için faydalıdır.
  • C vitamini, saçları güçlendirir.
  • C vitamini, yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.
  • C vitamini, diş etleri için yararlıdır.
  • C vitamini, gözle ilgili sorunların çözümlerinde yardımcı olur.
  • C vitamini, enflamasyonu azaltmaya destek olur.
  • C vitamini, depresyon, stres gibi durumlarda etkilidir.
  • C vitamini, alerjilerle savaşmada etkilidir.

C vitamini eksikliği nelere yol açar?

Diğer birçok vitaminin eksikliğinde olduğu gibi C vitamininin eksikliği de ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Hem iç hem de dış organların olumsuz olarak etkilendiği C vitamininin eksik olması durumunda şu gibi sorunlar yaşanabilir:

  • Anemi
  • Harekette kısıtlılık
  • Halsizlik
  • Çeşitli bölgelerde kanamalar
  • Kollarda ağrı
  • Bacaklarda ağrılar
  • Vücutta bazı bölgelerde şişlikler
  • Ciltte sorunlar
  • Diş eti rahatsızlıkları
  • Diş dökülmesi

Aynı şekilde gerekenden daha fazla bir şekilde tüketilen C vitamini ya da yine gerekenden daha fazla bir şekilde tüketilen C vitamini içeren besin de yan etkilere neden olabilir. Olası yan etkilerin bazıları şunlardır:

  • Bulantı
  • Kusma
  • İshal
  • Uyku hali
  • Baş ağrıları
  • Yorgunluk
  • Göğüste yanma
  • Midede kramplar
  • Şişkinlik
  • Ciltte kızarma

C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

Vücutta gereken C vitamini olmaz ise birçok hastalık görülebilir. Bu hastalıklar C vitamini eksikliği sonucu ortaya çıkar. Bir kişinin C vitamini eksikliği yaşayıp yaşamadığının anlaşılması için ise şu belirtilerin izlenmesi gerekir:

  • Saçlarda kuruluk
  • Eklemlerde ağrı
  • Eklem yerlerinde şişmeler
  • Bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucunda sık hastalanma
  • Oluşan yaraların daha yavaş iyileşmeye başlaması
  • Diş etinde iltihap (Skorbüt)
  • Enfeksiyon durumlarında ağırlaşmalar

C vitamini her gün içilmeli mi?

Suda eriyen ve vücutta depolanmayan C vitamini bu özellikleri ile her gün yenilenmesi gereken bir vitamindir. Vücutta depolanma özelliği bulunmaz ve ter ya da idrar gibi boşaltım yolları ile dışarı atılır. Bu yüzden her gün alınması gerekir. Günlük olarak alınması gereken dozlar ise kadınlarda ve erkeklerde farklılık gösterir.

Örnek olarak kadınlar için günlük alınması gereken C vitamini miktarı 75 mg olarak kabul edilmiştir. Erkekler için ise gerekli olan günlük C vitamini miktarı genel olarak 90 mg olmalıdır. En doğrusu doktor kontrolünde ve uzman bir doktora danışarak vitamin takviyesi kullanılması olacaktır.

Kişilerin bünyelerine, C vitamini eksikliklerine ve ihtiyaçlarına göre almaları gereken takviye C vitamini dozu ve miktarı doktor tarafından belirlenmeli ve kişiler tarafından doktorun vereceği tavsiyelere harfiyen uyulmalıdır.

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