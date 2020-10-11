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Cadde ortasında kick boks müsabakasını aratmayan kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 11:56 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde biri kadın 3 kişinin cadde ortasındaki kick boks müsabakalarını aratmayan kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı.Kumluca ilçesinde dün akşam cadde ortasında biri kadın 3 kişi arasında sözlü tartışma başladı.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde biri kadın 3 kişinin cadde ortasındaki kick boks müsabakalarını aratmayan kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kumluca ilçesinde dün akşam cadde ortasında biri kadın 3 kişi arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmada gruptan bir kişinin, kadını saçından tutup yere fırlatmasına, diğer erkek şahıs tekmeyle karşılık verince kavga başladı. İki erkek şahıs bir anda birbirine girdi. Çevrede toplanan kalabalık o anları film izler gibi izledi. Kavgayı ayırmaya çalışan kadın ile başka bir erkek şahsın çabaları ikiliyi ayırmaya yetmedi. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada, taraflardan biri diğerini havaya kaldırarak yere fırlattı. Bu sırada kavşakta kavgayı fark eden bir kadın vatandaş yerdeki ikiliyi ayırmaya çalışınca, kavgayı dakikalardır izleyen diğer vatandaşların da ayırmak için girişimde bulunduğu gözlendi.
O anlar çevre binalardaki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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