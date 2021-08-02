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  4. Cadde savaş alanına döndü! İstanbul'da korkunç kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Cadde savaş alanına döndü! İstanbul'da korkunç kaza: 1 ölü, 6 yaralı

02.08.2021 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ümraniye'de servis aracı ile minibüs çarpıştı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirilirken hayatını kaybeden kişinin servis sürücüsünün yanında oturan yolcu olduğu öğrenildi.

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Altınşehir Mahallesi Nato Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan plakalı servis aracı ile Acısu Caddesi'nden çıkan bir minibüs çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle servis aracı yan devrilerek cadde üzerinde sürüklendi, minibüs ise yol kenarındaki MOBESE direğine çarptı.

CADDE ÜZERİNE ŞERİT ÇEKİLDİ

Görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Güvenlik güçlerince cadde üzerine şerit çekilerek önlem alındı.

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1 ÖLÜ, 6 YARALI

Kazada, serviste bulunan 6 kişi yaralandı, sürücünün yanında oturan Eyüp Sönmez yaşamını yitirdi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hız sınırına uyulsa kazaların önüne geçilir.. ojadar hız yapiyirlar ki, birbirlerinin önüne aniden çıkınca fren yapıp durmaya vakit kalmıyor ve sonuç bu, Allah rahmet eylesin

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