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  4. Çadır kent ve konteynerler çamur arasında kaldı! Hatay'da sağanak yağış depremzedelere zorluk yaşattı... Gözyaşları içinde anlattı: "Çocuklarım hep hasta oldu, kıyafetlerim enkaz altında"

Çadır kent ve konteynerler çamur arasında kaldı! Hatay'da sağanak yağış depremzedelere zorluk yaşattı... Gözyaşları içinde anlattı: "Çocuklarım hep hasta oldu, kıyafetlerim enkaz altında"

14.03.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılırken etkili olan sağanak yağışlar çadır kentlerde ve konteynerlerinde kalan vatandaşları zor durumda bıraktı. Günler önce Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası başlayan Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağmur yağınca depremzedeler korumaya çalışsa da bazı eşyalar zarar gördü. Hassa ilçesinde çadırda kalan bir vatandaş ise "Her yerimiz ıslandı, yatacak yerimiz yok. Çocuklarım hep hasta oldu, onları düşünüyorum" dedi.

Çadır kent ve konteynerler çamur arasında kaldı! Hatay'da sağanak yağış depremzedelere zorluk yaşattı... Gözyaşları içinde anlattı: "Çocuklarım hep hasta oldu, kıyafetlerim enkaz altında"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kahramanmaraş merkezli depremde büyük enkazın oluştuğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağmurla çadır kentlerin ve konteynerlerin etrafı çamurlanırken, depremzedeler kendilerini ve eşyalarını korumaya çalıştı.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ağır hasara yol açtığı Hatay'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sağanak etkisini gösterdi.

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Dün akşam başlayan bugün de aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle depremin ardından bölgeye kurulan çadırlar ve konteynerlerde yaşayan depremzedeler, kaldıkları alanlara sığındı. 

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Yoğun yağışla birlikte İskenderun ilçesinin farklı bölgelerinde bulunan çadır kentlerin ve konteynerlerin etrafı da çamur oldu.

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Çadır kenarlarından dolan su ile bazı kişilerin eşyaları zarar gördü.

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Burada yaşayanlar çadırlarını çevredeki çamur ve su birikintisinden korumak için yoğun çaba harcadı.

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GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI! "GELDİM GELELİ AYNI KIYAFETLERLEYİM, ÇOCUKLARIM HEP HASTA OLDU"

Yağış bölgede zaman zaman etkisini sürdürmeye devam ederken Hatay'ın Hassa ilçesinde de vatandaşlar zor durumda kaldı. Çadırda kalan bir vatandaş, CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e konuşurken çamaşır, su, kilim, yastık gibi ihtiyaçlar sıralayarak gözyaşları içinde şunları anlattı:

"Her yerimiz ıslandı, yatacak yerimiz yok. Her şey lazım. Kendimi değil, çocuklarımı düşünüyorum. Çocuklarım hep hasta oldu. Geldim geleli bu kıyafetlerle duruyorum. Enkazın altında kaldı eşyalarım, kıyafetlerim. Banyo yapamıyoruz. Çok zor durumdayız."

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(DHA)

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