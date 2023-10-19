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Çadırda yaşayan kadın miras kavgası yüzünden vahşice öldürüldü! Cesedine neler yapmışlar neler...

19.10.2023 20:34 | Son Güncelleme:
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Hatay'da ailesi tarafından 4 gün önce kayıp ilanı verilen yaşlı kadının 'miras kavgası' yüzünden cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Çadırda yaşayan talihsiz kadının yeğeni ve eşi tarafından başına briket parçasıyla vurularak öldürdüğü, cesedini ise çuvala sarılıp el arabasıyla taşındıktan sonra akarsu yatağına atıldığı belirlendi.

Çadırda yaşayan kadın miras kavgası yüzünden vahşice öldürüldü! Cesedine neler yapmışlar neler...

Hatay'ın Hassa ilçesinde ailesinin 4 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 68 yaşındaki Nahide Şimşek'in cesedi, çuvalın içerisinde akarsu yatağına atılmış halde bulundu. Miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma sonucu öldürüldüğü belirlenen Şimşek'in yeğeni N.Ü ile H.Ü. gözaltına alındı.

YEĞENİ VE EŞİ GÖZALTINA ALINDI

İlçedeki 15 Kasım Mahallesi'nde bir çadırda yaşayan Nahide Şimşek'ten haber alamayan yakınları 15 Ekim günü polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, Şimşek'in yeğeninin kocası H.Ü. ile yeğeni N.Ü.'yü olayla bağlantısı olma ihtimali nedeniyle gözaltına aldı.

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KAN DONDURAN İTİRAF

Sorguya alınan çift, Şimşek'i öldürdüklerini itiraf etti. H.Ü., ifadesinde, yaşadıkları çadırın önünde miras tartışması yüzünden kavga ettikleri Şimşek'i, başına briket parçasıyla vurarak öldürdüğünü, cesedini ise çuvala sarıp el arabasıyla taşıdıkları Yalak mevkisindeki akarsu yatağına attığını söyledi. Çiftin emniyetteki sorgusu devam ediyor. (DHA)

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