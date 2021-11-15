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  4. Caferbey köylüleri çöp tesisine karşı ayakta! İş makineleri girmesin diye cenaze namazını nöbet alanında kıldılar

Caferbey köylüleri çöp tesisine karşı ayakta! İş makineleri girmesin diye cenaze namazını nöbet alanında kıldılar

15.11.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Salihli ilçesinde Caferbey Köyü'ne yapılmak istenen çöp tesisine karşı nöbet sürüyor. Sabah 05.00'den itibaren jandarma ile karşı karşıya gelen köylüler, iş makineleri girmesin diye cenaze namazını bile nöbet alanında kıldılar.

Caferbey köylüleri çöp tesisine karşı ayakta! İş makineleri girmesin diye cenaze namazını nöbet alanında kıldılar

Caferbey köylüleri, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi'nin vazgeçmediği çöp tesisine karşı dün akşamdan beri köy merasında nöbette. Salihli ilçesine bağlı köye sabah 05.00 civarında jandarma ekipleri giriş yaparken, TOMA'ların hazır bekletildiği köyde gergin bekleyiş sürüyor.

KÖYLÜLER NÖBETTE

Tarımla geçimlerini sağlayan Caferbeyliler, su kaynaklarının kirlenmesi ve tarımsal niteliğin düşmemesi için çöp tesisinin yapılmasına karşı çıkıyor. Projenin başka yerde yapılmasını talep eden köylüler, SİPİL A.Ş.'nin proje yürütücüsü olduğu tesise karşı Manisa İdare Mahkemesi’nde de karşı dava açtı. Hukuki sürece rağmen iş makineleri köye sokulmak isteniyor. Dün akşamdan 20.00'den itibaren köyün merasında nöbete başlayan Caferbeyliler, sabah saat 05.00 civarında jandarma ekipleri ile karşı karşıya geldi. Jandarmanın "güvenliği sağlamak için buradayız" gerekçesini kabul etmeyen Caferbeyliler, iş makinelerinin güvenlik güçleri eşliğinde köye girmesinden kaygılı.

İŞ MAKİNESİ TEHDİDİ YÜZÜNDEN CENAZE NAMAZI NÖBET ALANINDA KILINDI

Caferbey köylülerinin sorunlarını dinlemek için köye giden CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevergin köyden Manisa Valisi ile görüşmek için ayrıldı. Aynı zamanda köyde cenaze olduğunu söyleyen Salihli Çevre Derneği Üyesi Hakkı Uysal, "Köylüler tedbiri elden bırakmamak için cenaze namazını köyün merasına getirdi. Cenaze namazının ardından defin işlemi yapılacak" dedi. Manisa Belediye Başkanı’nın "kesinlikle alana çöp dökülmeyecek" sözü üzerine de konuşan Uysal, belediye başkanının 2018 yılında köylülere verdiği sözü hatırlattı: "Köye çöp tesisi yapılmayacak." Buna rağmen geçen hafta yapılan meclis toplantısında tesisin kurulacağının beyan edildiğini sözlerine ekleyen Uysal, TOMA'ların su takviyesi yaptığını belirtti.

Caferbey köylüleri katı atık tesisine karşı ayaktaCaferbey köylüleri katı atık tesisine karşı ayakta


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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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