Çağlayan Adliyesi çalışma saatleri nedir? Çağlayan Adliyesi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Hukuk ve adalet denildiği zaman ilk olarak akla gelen adliyeler, farklı görev birimlerini bünyesinde barındırır. Şişli'de bulunan Çağlayan Adliyesi de sıklıkla çalışma saatleri sorgulanan rotalardan birisidir. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde mahkemesi olan veya icra işlemleri gibi konularda bilgi almak isteyen kişiler, bu kurumun mesai saatlerini araştırır. Hafta sonu kapalı olan Çağlayan Adliyesi'nin hafta içi günlerinde ise mesai saatleri kapsamında ziyaret edilmesi mümkündür.

Çağlayan Adliyesi saat kaçta açılıyor?

Adliyelerin çalışma saatleri sıkça araştırılan hususlardandır. Bu bağlamda İstanbul'da yer alan adliyelerin mesai saatleri de merak konusudur. Son derece kalabalık şehirlerden biri olan İstanbul'un farklı ilçelerinde adliye binaları mevcuttur. Bunlardan biri de Çağlayan Adliyesi olarak belirtilebilir. İlçe olarak Şişli'de konumlanan Çağlayan Adliyesi çalışma saatleri genel olarak diğer adliye binaları ile aynıdır. Dolayısıyla Çağlayan Adliyesi açılış saati 08.30 olarak belirtilmesi mümkündür. Ancak bu adliye binasında işlem yürütecek olan kişilerin Çağlayan Adliyesi çalışma saatleri için adliyenin iletişim numarasını arayarak mesai saatleri hakkında net bilgi almalarında fayda vardır.

Çağlayan Adliyesi öğle saatleri kaçta?

İstanbul Şişli'de yer alan Çağlayan Adliyesi'nin saat 08.30 itibariyle açıldığı bilinir. Çağlayan Adliye çalışma saatleri diğer adliyeler gibi genel itibarıyla aynıdır. Ancak öğle molası kapsamında Çağlayan Adliyesi'nde herhangi bir işlem gerçekleştirilemez. Dolayısıyla Çağlayan Adliyesi'nin öğle arası saatleri olan 12.00 ile 13.00 arasında bu binada işlem gerçekleştirilemediği hatırlatılmalıdır.

Çağlayan Adliyesi saat kaçta kapanıyor?

Şişli ilçesinde konumlanan Çağlayan Adliyesi, İstanbul'daki yoğun olarak hizmet sunan adliye binalarından biridir. Dolayısıyla 08.30 itibariyle açıldığı bilinen bu adliye binasının hangi saate kadar açık kaldığı da sıkça araştırılır. Çağlayan Adliyesi kapanış saati 17.00 olarak bilinir. Yani akşam saat 17.00'a kadar Çağlayan Adliyesi'ne uğranması mümkündür.

Çağlayan Adliyesi hafta sonu çalışma saatleri nedir?

İstanbul'da konumlanan Çağlayan Adliyesi, hafta içi günlerinde saat 08.30 ile 17.00 arasında açıktır. Hafta içi günlerinde müsait olmayan kişiler ise Çağlayan Adliyesi hafta sonu çalışma saatleri hakkında araştırmalara başlar. Ancak genel olarak adliye binalarının hafta sonu günlerinde açık olmadığı belirtilmelidir. Yani Çağlayan Adliyesi cumartesi pazar açılış ve kapanış saati yoktur ve hafta sonu adliye hizmet vermez.



