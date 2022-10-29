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  4. "Çağrı merkezleri kanalıyla yurt dışında dolandırıcılık" operasyonunda 17 tutuklama

"Çağrı merkezleri kanalıyla yurt dışında dolandırıcılık" operasyonunda 17 tutuklama

29.10.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla Almanya ve İsviçre'de yaşayan yaşlıları dolandırdıkları iddiasıyla İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı.

İZMİR (AA) - Soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen 30 şüphelinin işlemi tamamlandı. Şüphelilerden 17'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ana dil seviyesinde Almanca bilen Türk vatandaşlarından oluşan şebeke üyelerinin, İzmir ve Aydın'da kurulan çağrı merkezleri aracılığıyla ulaştıkları Almanya ve İsviçre'de yaşayan yaşlıları dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Şüphelilerden 31'i, 25 Ekim'de İzmir, Aydın, Ankara, İstanbul, Antalya, Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Adana'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, şarjör, 428 fişek, lüks saatler ve 1 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası ile kripto para madenciliğinde de kullanıldığı değerlendirilen bilgisayarlar ele geçirilmişti.

Çoğunluğunu İsviçre ve Almanya'dan sınır dışı edilmiş ya da bu ülkelerden kesin dönüş yapmış kişilerin oluşturduğu belirtilen şebeke üyelerinin, 26 dolandırıcılık eyleminden 88 milyon lira haksız kazanç elde ettiği saptanmış, zanlıların 310 milyon 387 bin lira değerindeki mal varlıklarına da tedbir konulmuştu.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, 30'u dün adliyeye sevk edilmişti.

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