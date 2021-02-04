HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Çakarlar Grubu'na operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

'Çakarlar Grubu'na operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

04.02.2021 10:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda kendilerini Çakarlar Grubu olarak tanımlayan organize suç örgütünün elebaşı K.Ç. ve G.Ç. ile birlikte toplamda 19 kişiyi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa başta olmak üzere farklı ilçelerinde silah zoruyla maddi menfaat, silahla adam yaralama, yağma amaçlı tehdit eylemlerini gerçekleştirdiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi. Kendilerini Çakarlar Grubu olarak tanımlayan organize suç örgütünün elebaşı K.Ç. ve G.Ç. ile birlikte toplamda 19 kişiyi gözaltına alındı.

73d938083d37f58c88c94dff0d44ee22

Operasyon kapsamında basılan adreslerde yapılan aramalarda 1 kalaşnikof, 2 kalaşnikof şarjörü, 29 kalaşnikof fişeği, 5 tabanca, 100 tabanca fişeği, 11 gram uyuşturucu madde, 20 senet, 40 bin lira para ele geçirildi.

Gözaltındaki şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: 23 ilde görüldüBilim Kurulu Üyesi açıkladı: 23 ilde görüldü
Aras Kargo'da şikayet kaydı nasıl oluşturulur?Aras Kargo'da şikayet kaydı nasıl oluşturulur?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

YKS sınavında istendi: HES kodu nasıl alınır? e-Devlet ve SMS ile HES kodu alma! Ücretsiz HES kodu uygulama indirme! HES kodu blokeli nedir?

YKS sınavında istendi: HES kodu nasıl alınır?

Sayısal Loto sonuçları 3 Şubat 2021 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 3 Şubat Sayısal Loto sonuçları

Çekiliş sonuçları belli oldu! İkramiye 106 milyon TL'yi aştı

5 yıldır kazan dairesinde yaşıyordu! Mahalleli seferber oldu, kimliği tespit edildi

5 yıldır kazan dairesinde yaşıyordu! Mahalleli seferber oldu, kimliği tespit edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama

İçişleri'nden flaş 'Boğaziçi' açıklaması!

2021 Bahar Dönemi (2. dönem) üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak, Şubat'ta açılır mı?

Üniversiteler 15 Şubat'ta açılır mı?

8 yıl sonra gelen itiraf cinayeti çözdü

Vahşeti 8 yıl sonra itiraf ettiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.