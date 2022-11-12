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  4. Çalan kapıyı açtı, hastanelik oldu! Firari üvey evlat her yerde aranıyor: Anneden dikkat çeken 'evlilik' iddiası

Çalan kapıyı açtı, hastanelik oldu! Firari üvey evlat her yerde aranıyor: Anneden dikkat çeken 'evlilik' iddiası

12.11.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 yıl önce Halil İbrahim A. ile evlenen Nazmiye Sisli (43), geçtiğimiz 31 Ekim'de hayatının dehşetini yaşadı. Sisli, Halil İbrahim A.'nın önceki evliliğinden çocuğu B. A.'yı (21) büyüttü. 2 yıl önce çift boşandı, B. A., babasıyla kaldı. 31 Ekim'de kapısının zili çalan anne Sisli, durumu ciddi bir şekilde hastanelik oldu. Annenin 'evlilik' iddiası dikkat çekerken firari üvey evlat B. A. ise her yerde aranıyor.

Çalan kapıyı açtı, hastanelik oldu! Firari üvey evlat her yerde aranıyor: Anneden dikkat çeken 'evlilik' iddiası

31 Ekim'de 2 yıldır babasıyla kalan üvey oğlu B. A'.nın çaldığı kapıyı açan anne Nazmiye Sisli kâbusu yaşadı. Kapıyı açar açmaz B. A. üvey annesi Sisli'nin yüzüne kezzap attı. Yüzünde, sırtında, bacağında ve boğazında ciddi yanıklar oluşan Sisli 13 gündür hastanede tedavi görüyor. Sisli'nin iddiasına göre, B. A.'nın imza attığı bu dehşetin gerekçesi ise kimseyle evlenmesini istememesi. İşte korkunç olayın tüm ayrıntıları...

ÜVEY OĞLUNU YETİŞTİRİP BÜYÜTTÜ

Edinilen bilgiye göre, olay, 31 Ekim Pazartesi merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Nazmiye Sisli (43), 12 yıl önce Halil İbrahim A. ile evlendi. Halil İbrahim A.’nın daha önceki evliliğinden dünyaya gelen ve o zaman 9 yaşında olan oğlu Bilal A.’yı (21)’ın Nazmiye Sisli büyüttü. Ancak Nazmiye Sisli, bundan 2 yıl önce eşinden boşandı. Üvey oğlu da babasıyla birlikte kalmaya başladı.

KAPIYI AÇAR AÇMAZ DEHŞETİ YAŞADI

31 Ekim günü Bilal A. üvey annesinin evine geldi. Bilal A. zili çaldı. Anne kapıyı açar açmaz üvey oğlu Bilal A., Nazmiye Sisli’in üzerine kezzap dökerek kaçtı.

Nazmiye Sisli’nin annesinin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan kadını Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

FİRAR ETTİ, HER YERDE ARANIYOR

Nazmiye Sisli’nin yüzünde, sırtında, bacağında ve boğazında ciddi şekilde yanıklar oluştu. Sisli, 13 gündür hastanede tedavi görürken firari üvey evlat her yerde aranıyor.

ANNEDEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Yaralanan Nazmiye Sisli, üvey oğlunun kendisinin kimseyle evlenmemesi için üzerine kezzap döktüğünü öne sürdü.

(DHA)

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