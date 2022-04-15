Çalar Saat'in konuğu Osman Gürün, 15 Nisan 2022 Cuma günü İlker Karagöz'ün sorularını yanıtladı. Muğla Belediye Başkanı Gürün günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Çalar Saat'in konuğu Osman Gürün kimdir? Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇALAR SAAT'İN KONUĞU OSMAN GÜRÜN KİMDİR?

Osman Gürün 1948'de doğdu. Doktor ve siyasetçi olan Osman Gürün, Muğla Belediye Başkanıdır.

MUĞLA BELEDİYE BAŞKANI OSMAN GÜRÜN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

74 yaşındaki siyasetçi Muğla'da okudukjrab sonra liseyi İzmir'de tamamladı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1972 yılında mezun oldu, 1976 yılında da ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak Muğla SSK Hastanesine tayin oldu. 1996 yılında SSK Hastanesinden ayrılarak, Özel Yücelen Hastanesinde göreve başladı. 3 dönem Muğla Tabip Odası başkanlığı yapan Osman Gürün, 1997 yılında emekli oldu. 1999 Türkiye yerel seçimlerinde %37 oy alarak CHP'den Muğla belediye başkanı seçildi. 2004 Türkiye yerel seçimlerinde % 43 oy ve 2009 Türkiye yerel seçimlerinde ise %46 oy alarak belediye başkanı seçildi ve belediye başkanı olarak görevini 31 Mart 2014'e kadar sürdürdü. 2014 Türkiye yerel seçimlerine CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak girdi ve seçimi kazanarak Muğla'nın ilk büyükşehir belediye başkanı oldu.[1] Gürün meslektaşı olan Gülsün Gürün ile evli ve üniversite mezunu iki çocuk babasıdır. Büyükelçi Sumru Noyan'ın ve Büyükelçi Halil Akıncı'nın kuzenidir.

