Çaldığı bisikleti geri getirdi! Güvenlik kamerasına yakalandı

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi.

ANBEAN KAMERADA

Hakan Humus’a ait eve sabaha doğru gelen hırsız, bahçedeki bisikleti çaldı. Olay anı ise evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kameranın kaydettiği görüntülerde hırsızlık şüphelisinin önce evin giriş kapısını kontrol ettiği, daha sonra kapalı olan bahçe kapısının yan tarafında bulunan duvardan atlayarak eve girdiği, bir süre gezindikten sonra bahçede duran bisikleti parmak izi çıkmaması için bir giysi ile omzuna yükleyerek, çaldığı ve gözden kaybolduğu görüldü.

1 GÜN SONRA GÜZEL HABER

Polise şikayette bulunan aileye sevindirici haber ise bir gün sonra geldi. Şüpheli, çaldığı bisikleti kimse görmeden yerine koyarak gözlerden kaybolurken, gelişi de yine evin güvenlik kamerasına takıldı.

Polis, kameraya eşkali takılan şüpheliyi arıyor. (DHA)



