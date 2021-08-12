HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da isyan ettiren hırsızlık olayı: Hobi haline getirmişler

İstanbul'da isyan ettiren hırsızlık olayı: Hobi haline getirmişler

12.08.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de aydınlatma direklerinin elektrik kapakları çalındı. Bölgede esnaflık yapan Mehmet Zeki "Bunu yapanlar için artık bu hobi haline gelmiş. Bu bölgede devamlı yaşanan bir hırsızlık olayı" açıklamasını yaptı.

İstanbul'da isyan ettiren hırsızlık olayı: Hobi haline getirmişler

Sultangazi ilçesine bağlı Orhangazi Caddesi'nde bulunan yaklaşık 20 aydınlatma direğinin elektrik kapakları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Kapakların çalınmasıyla kabloların bir kısmı açıkta kaldı. Sultangazi Belediyesi yetkilileri durumu polise bildirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

"HOBİ HALİNE GETİRMİŞLER"

Cadde de esnaflık yapan Mehmet Zeki, "Bizimkiler para kazanmak için ne bulursa götürüyor. Bizim insanımız için para önemli değil. Yeter ki, alıp götürsün. Bunu yapanlar için artık bu hobi haline gelmiş. Bu bölgede devamlı yaşanan bir hırsızlık olayı. Duyarlılık yok bizde" dedi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Ersan Şen canlı isyan etti: Kim bunlar?Prof. Dr. Ersan Şen canlı isyan etti: Kim bunlar?
PARTNERNesrin Cavadzade: Çabuk açın kapıyı!Nesrin Cavadzade: Çabuk açın kapıyı!
Akar'dan Afganistan açıklamasıAkar'dan Afganistan açıklaması
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sultangazi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da tansiyon yükseldi! İş yerleri ateşe verildi

Ankara'da tansiyon yükseldi! İş yerleri ateşe verildi

PKK'dan kaçtı, terör örgütünün iç yüzünü anlattı

PKK'dan kaçtı, terör örgütünün iç yüzünü anlattı

İbrahim Tatlıses’in eski eşi bombayı patlattı

İbrahim Tatlıses’in eski eşi bombayı patlattı

Önce "Evet" dedi sonra "Hayır"

Önce "Evet" dedi sonra "Hayır"

Sel felaketinden acı haberler geldi

Sel felaketinden acı haberler geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan müjdeyi verdi! YKS'de baraj puanları düştü

Erdoğan müjdeyi verdi! YKS'de baraj puanları düştü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bu sefer baltayı taşa vurdu! Turist sandığı kişi bakın kim çıktı

Bu sefer baltayı taşa vurdu! Turist sandığı kişi bakın kim çıktı

Şarkıcı Bulut Duman hakkındaki iddialar mide bulandırdı

Şarkıcı Bulut Duman hakkındaki iddialar mide bulandırdı

Kayıp 3 kız çocuğu bulunmuştu! Aileleri yaşananları anlattı

Kayıp 3 kız çocuğu bulunmuştu! Aileleri yaşananları anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.