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Çaldıkları altınları bozdurup dolara çevirmişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 13:02 | Son Güncelleme

Malatya’da bir evde çalışan 100 bin TL değerinde altın ile 20 bin TL’nin izini süren polis ekipleri, şüphelilerin Şanlıurfa’ya giderek altınları bozdurup dolar aldığını belirledi.

Çaldıkları altınları bozdurup dolara çevirmişler

Malatya’da bir evde çalışan 100 bin TL değerinde altın ile 20 bin TL’nin izini süren polis ekipleri, şüphelilerin Şanlıurfa’ya giderek altınları bozdurup dolar aldığını belirledi. Olayla ilgili yakalanan 3 yabancı uyruklu şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Malatya’da geçtiğimiz günlerde yabancı uyruklu bir şahsın evine giren hırsızlar burada 100 bin TL değerinde ziynet eşyası ile 20 bin TL nakit parayı alarak kayıplara karıştı.
Yaşanan hırsızlık olayı üzerine inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızlık olayını yabancı uyruklu S.A.H. ve Ö.H.’nin yaptığını tespit etti. Yapılan incelemelerde Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından şüphelilerin Şanlıurfa’ya kaçtıklarını belirlendi.
Yapılan tespitlerde şüphelilerden Ö.H.’nin çaldıkları altınları burada bozdurarak 5 bin Amerikan Doları yaptığı ve bin 700 TL nakit parayı da alarak Şırnak’a gittiği belirlendi. Diğer şüpheli S. A. H.’nın da sahibi olduğu telefon dükkanına malzeme alarak yeniden Malatya’ya döndüğü tespit edilince harekete geçen polis ekipleri şüphelileri kıskıvrak yakaladı.
Şüphelilere yardım ettiği belirlenen T. B. İsimli başka bir yabancı uyruklu şahsı da gözaltına alan polis, yaptığı aramalarda 5 bin dolar, 17 bin 400 TL nakit para, 2 adet altın ve 5 bin 500 TL değerinde cep telefonunu aksesuarı ve malzemesi ele geçirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 3 yabancı uyruklu şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çaldıkları altınları bozdurup dolara çevirmişler

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